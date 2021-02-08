Суд заочно арестовал «спонсора ФБК» за мошенничество

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко по обвинению в хищении 30 млн руб. из бюджета Московской области. Бизнесмена называют спонсором Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом иноагентом). Он объявлен в международный розыск.

«8 февраля Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Хоменко, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ»,— сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, Александр Хоменко «и иные лица, действовавшие с ним в составе организованной группы», ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Подмосковья, когда выполняли госконтракты по капремонту Сергиево-Посадского социально-экономического техникума. Они якобы внесли заведомо ложные сведения по стоимости работ. Следствие считает, что Александр Хоменко оказывал финансовую поддержку ФБК. Он упоминается в отчете ФБК за 2013 год (.pdf).