Явлинский о Навальном: никаких личных нападок

В статье основателя «Яблока» Григория Явлинского нет «никаких личных нападок» в адрес оппозиционера Алексея Навального. Об этом сам политик сообщил в эфире «Эхо Москвы». Господин Явлинский добавил, что ни в чем не обвиняет господина Навального, но политика оппозиционера для него неприемлема. При этом он извинился перед теми, кому «стало больно» из-за статьи, но подчеркнул, что «политика очень серьезная, жесткая и болезненная вещь».

Об Алексее Навальном Григорий Явлинский сказал: «Дай бог, чтобы он появился здесь как можно быстрее». «Так вот, кстати, я хочу сказать, что в нашей стране есть левые, есть правые, есть националисты, есть демократы, есть либералы, и они все должны быть, и это есть настоящая страна. Но это не значит, что они не могут спорить. Это не значит, что нельзя написать статью, понимаете. Не значит»,— заявил он.

Господин Явлинский отметил, что «сейчас популизм и национализм — это мировой тренд». В качестве примера популизма господина Навального он привел заявления о том, что «Путин напуган до полусмерти». «Как у вас сложилось впечатление, что он напуган до полусмерти? Что еще чуть-чуть мы подтолкнем, и весь режим рухнет — это популизм, глупый и опасный… Потому что люди выходят — их бьют и еще сажают кроме того. Вот почему опасный. Потому что цель не оправдывает средства. Потому что выставить на улицу… Ну я вам только что читал. Опасный для жизни людей. Я за них несу ответственность, за всех этих людей»,— заявил господин Явлинский.

Напомним, в статье «Без путинизма и популизма» Григорий Явлинский раскритиковал оппозиционера Алексея Навального, назвав его популистом, которого «не волнуют поломанные судьбы граждан», вышедших на несогласованные акции 23, 31 января и 3 февраля. Накануне федеральное бюро партии «Яблоко» приняло заявление, в котором поддержало тезисы, изложенные в тексте. Статья вызвала внутрипартийную дискуссию: ряд членов партии из разных регионов подписали коллективное заявление о том, что основатель партии высказал частное мнение, которое не является официальной партийной позицией. Документ подписали более 300 «яблочников».

О внутрипартийной дискуссии по поводу статьи — в публикации “Ъ” «"Яблоко" разошлось во мнениях».