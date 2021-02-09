У доступных собственная гордость

Как выяснил “Ъ”, эксперимент государства с бесплатным доступом к социально значимым сайтам планируется существенно расширить. Власти хотят обязать операторов подключить к нему не только «облегченные» версии каналов и социальных сетей, но и видео. В качестве аргумента приводится необходимость продвижения отечественного контента на фоне конфликтов в YouTube, а также общая социальная поддержка. Но эксперты отмечают, что в результате до 30% пользователей вообще могут перестать платить за интернет, для остальных его стоимость серьезно вырастет, а пространство заполонит реклама.

Источники “Ъ” рассказали, что администрация президента (АП) и Минцифры обсуждают с операторами связи расширение эксперимента «Доступный интернет», в рамках которого пользователи получают бесплатный доступ к 371 социально значимому сайту. Речь, в частности, идет о том, чтобы обязать операторов давать бесплатный доступ к видеоконтенту соцсетей — «ВКонтакте» и «Одноклассников», а также сайтам телеканалов первого и второго мультиплекса. В Минцифры отказались от комментариев.

Эксперимент начался 1 апреля 2020 года по поручению президента от 15 января 2020 года. В нем участвуют провайдеры домашнего интернета «Ростелеком», «ЭP-Телеком», МТС, NetByNet («дочка» «МегаФона»), «Вымпелком», а также виртуальный мобильный оператор «СберМобайл», работающий на сети Tele2. По условиям значимые площадки, которые используют видеоконтент, требующий для загрузки существенного объема трафика, должны создать облегченные текстовые версии своих порталов. Их представили, например, холдинги ВГТРК и «Газпром-медиа» (ТНТ, НТВ, «Пятница!» и др.).

По данным Минцифры, с апреля по декабрь 2020 года бесплатным доступом воспользовались около 1,8 млн уникальных пользователей. В результате 29 декабря в Госдуму был внесен законопроект о «Доступном интернете». Требования к сайтам и порядок формирования перечня таких ресурсов, согласно документу, будут определяться подзаконными актами.

По информации одного из источников “Ъ”, включить видеоконтент в «Доступный интернет» хочет в первую очередь АП. По его словам, это нужно для продвижения отечественного контента и создания альтернативы зарубежным видеосервисам, прежде всего YouTube (принадлежит американской Google).

Отношения с YouTube у российских властей обострились после блокировки на платформе ряда прогосударственных СМИ. Так, на дискриминацию жаловались Владимир Соловьев, телеканалы «Царьград», RT и «Крым 24». В ноябре 2020 года Роскомнадзор на фоне «цензуры» YouTube призвал российские интернет-компании помочь в создании отечественных видеохостингов.

По версии другого собеседника “Ъ”, распространение бесплатного доступа на видеоконтент продвигает глава Минцифры Максут Шадаев. Ключевым аргументом, говорит источник “Ъ”, выступает «социальная функция». Контраргументом остается увеличение нагрузки на сети связи, добавляет он — это дополнительные расходы, которые будут распределены между платящими абонентами.

Недополученную выручку только фиксированных операторов за три месяца эксперимента в комиссии по связи и IT Российского союза промышленников и предпринимателей оценивали в 191,6–220,2 млн руб. в зависимости от скорости доступа (см. “Ъ” от 2 июля 2020 года). Суммарно потери и затраты операторов фиксированной связи могут составить около 6,8 млрд руб. в первый год эксперимента и затем 5,5 млрд руб. ежегодно, причем без учета подключения видеоконтента.

По данным Mediascope на ноябрь, «ВКонтакте» занимает четвертую строчку среди самых популярных сайтов рунета с аудиторией 74,1 млн человек в месяц, «Одноклассники» — десятую строчку с 46,5 млн. YouTube на третьем месте с 80,1 млн.

В качестве компенсации операторам обсуждалась возможность размещения на бесплатных сайтах рекламы и баннеров для перехода на платные ресурсы, а сами операторы просили налоговые вычеты с закупок оборудования (см. “Ъ” от 4 сентября 2020 года). Но, по информации “Ъ”, конкретных предложений по компенсациям до сих пор никто не обсуждает. В «Ростелекоме», «МегаФоне», «Вымпелкоме», Tele2 отказались от комментариев, так же поступили в «Одноклассниках», «Национальной Медиа Группе» и «Газпром-медиа». В «ЭР-Телекоме» сообщили, что не в курсе инициативы и к ее обсуждению приглашены не были. В МТС и «ВКонтакте» не ответили на запрос.

Операторы не могут бесконечно субсидировать идеи государства, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Если раньше их тарифы росли в пределах инфляции, то законодательная нагрузка вынуждает компании поднимать цены быстрее, подчеркивает он. Бороться таким образом с YouTube, на который у операторов приходится 30–35% трафика, по мнению эксперта, не получится.

Идея властей распространить бесплатный доступ на видео приведет к тому, что 30% пользователей в принципе больше не увидят смысла платить за интернет, считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Помимо роста тарифов на связь операторы, по его мнению, могут компенсировать затраты на идею властей, вставив рекламу «везде, где можно».

Дмитрий Шестоперов, Юлия Тишина, Валерия Лебедева