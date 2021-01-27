МВД возбудило дело о нарушении санитарных правил на акции 23 января

В Москве среди участников несогласованной акции 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального были заразившиеся коронавирусом, сообщило МВД России. По факту нарушения ими режима самоизоляции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий). По данным властей Москвы, на митинг пришли 19 человек с COVID-19.

«Установлено, что организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой короновирусной инфекции. Например, в Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с установленным у них диагнозом данного заболевания»,— говорится в сообщении ведомства.

Кто проходит обвиняемыми по делу, в МВД РФ не уточнили. Максимальное наказание по статье предусматривает два года лишения свободы.

Также в отношении участников акций региональные управления МВД возбудили уголовные дела во Владивостоке (ч. 1 ст. 267 УК РФ; приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения), Ижевске (ст. 267.1 УК РФ; действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств), Санкт-Петербурге и Москве (ч. 1 ст. 267 УК РФ).

Акции с требованием отменить арест Алексея Навального прошли 23 января почти в 200 российских городах. За день протестов по всей стране задержали более 3,7 тыс. человек, административные аресты и штрафы получили более 100 человек. СКР возбудил как минимум 21 уголовное дело.

О последствиях протестов — в материале “Ъ” «У сторонников Алексея Навального будет много дел».