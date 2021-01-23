Власти Москвы сообщили, что на митинг пришли 19 зараженных коронавирусом

В Москве на акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального пришли 19 человек с коронавирусом, сообщил городской оперштаб в Telegram. Это зафиксировало приложение «Социальный мониторинг».

«В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции. <…> Напомним, что ранее руководитель столичного Роспотребнадзора (Елена Андреева.—“Ъ”) сообщала, что массовые акции могут привести к дестабилизации эпидситуации»,— говорится в сообщении.

В Москве протестующие собирались в центре города на Пушкинской площади. По оценке Reuters, на митинг пришли как минимум 40 тыс. человек. МВД по данным на 14:40 сообщало о 4 тыс. участниках. По последним данным «ОВД-Инфо», в Москве задержали 395 человек, по всей России — 1338.

О том, как проходят акции в Москве и других регионах,— в онлайн-трансляции “Ъ”.