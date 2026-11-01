Борцы встали в тройку
На чемпионате мира по спортивной борьбе сборная России завоевала 14 медалей
В воскресенье, 1 ноября, в Астане завершился чемпионат мира по спортивной борьбе. Российская команда, впервые с 2019 года выступавшая на турнире под национальным флагом, в общей сложности завоевала 14 медалей, из которых четыре — высшего достоинства. Это позволило ей занять третье место в общекомандном зачете.
В последний раз сборная России выступала с национальным флагом и гимном на борцовском первенстве планеты еще в 2019 году (тогда турнир также принимала Астана). В 2020-м началась пандемия COVID-19, и чемпионат не состоялся вовсе. В 2021-м россиянам пришлось ехать на мировое первенство под флагом Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) из-за ограничений, наложенных на российский спорт в целом из-за допингового скандала. Потом стартовала специальная военная операция на Украине, и российская символика попала под запрет на абсолютном большинстве международных спортивных мероприятий. При этом российские борцы на первенства планеты в нейтральном статусе все равно ездили. Пусть и не всегда в оптимальном составе. Во многом из-за этого, скажем, на первенстве мира 2025 года российская команда получила только одно золото.
Весной 2026 года Объединенный мир борьбы (UWW), позиции России в котором, несмотря ни на что, оставались сильными, объявил о полном снятии санкций. Так что в Астану (первоначально чемпионат мира планировалось провести в Бахрейне, но его перенесли в Казахстан из-за неспокойной ситуации в Ближнем Востоке) российская команда могла уже ехать в рабочем режиме.
Поездка получилось вполне успешной, хотя и не настолько, как могла бы. Например, не сумел завоевать золото двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, победитель Рио-де-Жанейро-2016 и Токио-2020 Абдулрашид Садулаев (он довольствовался только бронзой в весовой категории до 97 кг). В решающей схватке в весовой категории до 61 кг осечку допустил еще один чемпион Токио-2020, победитель первенства мира-2025 Заур Угуев.
Но вольники тем не менее план своего главного тренера Хаджимурата Гацалова выполнили. Перед стартом первенства он говорил, что рассчитывает на три-четыре золота, отмечая, что в вольной борьбе сильно вырос уровень конкуренции, поскольку подтянулись и американская, и японская, и иранская школы.
Первым вклад в выполнение плана Гацалова еще в субботу сделал Ибрагим Ибрагимов (до 70 кг), а в последний день турнира по золотой медали принесли Иналбек Шериев (до 74 кг) и Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг). Итого три золота. Больше только у американцев — пять. В общей же сложности вольники собрали девять медалей. То есть остались без награды только в одной весовой категории — до 86 кг. «Мы рассчитывали на три-четыре золота. В принципе, это и получили, но я не думал, что в девяти из десяти весовых категорий будут медали. Считаю, что результат хороший. Ребята выкладывались, это самое главное. Есть потенциал. Держим курс на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе, конечно»,— сказал Гацалов журналистам.
Успешным стало и выступление женской команды. Именно женщины принесли сборной еще одно золото (чемпионкой стала Алина Касабиева в весовой категории до 65 кг), а также две бронзы. Президент ФСБР Михаил Мамиашвили назвал такой результат успехом. А вот к борцам греко-римского стиля, которые ограничились одним серебром и одной бронзой, у него были вопросы. Но как бы ни было, третье общекомандное место российская команда заняла. Выше — сборные США (15 медалей, из них 7 золотых) и Ирана (те же 15 наград, но золотых только 6).
«Мы объективно способны на лучшее. Ребята, которые победили, это показали через не могу. У нас есть серьезнейший резерв: опытнейшие спортсмены — и Заур Угуев, и Абдулрашид Садулаев, есть Заурбек Сидаков. Мы прекрасно видели, что Садулаеву не хватило чисто физических кондиций. Потенциал и эмоции у него существуют, и он сам это все прекрасно понимает. Ему многого не надо: надо точно, правильно и дисциплинированно выстроить все время до Олимпийских игр. Выстроить верно подготовку, соревновательную практику — и все будет нормально,— сказал по завершении соревнований Михаил Мамиашвили журналистам.— Я доволен тем, что у нас есть команда. Есть руководство команды, есть люди, которые искренне желают ей победы. А это самое главное».