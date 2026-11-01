Борцы встали в тройку

«Мы объективно способны на лучшее. Ребята, которые победили, это показали через не могу. У нас есть серьезнейший резерв: опытнейшие спортсмены — и Заур Угуев, и Абдулрашид Садулаев, есть Заурбек Сидаков. Мы прекрасно видели, что Садулаеву не хватило чисто физических кондиций. Потенциал и эмоции у него существуют, и он сам это все прекрасно понимает. Ему многого не надо: надо точно, правильно и дисциплинированно выстроить все время до Олимпийских игр. Выстроить верно подготовку, соревновательную практику — и все будет нормально,— сказал по завершении соревнований Михаил Мамиашвили журналистам.— Я доволен тем, что у нас есть команда. Есть руководство команды, есть люди, которые искренне желают ей победы. А это самое главное».