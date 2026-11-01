Клиенты Binance вывели около $3,64 млрд за девять с половиной часов
Клиенты криптобиржи Binance вывели около $3,64 млрд за девять с половиной часов с момента, когда вновь появилась возможность вывести средства после хакерской атаки. Об этом сообщила пресс-служба платформы в соцсети X.
По данным Binance, возможность вывода средств появилась около 06:00 (09:00 мск). С того момента до 15:30 (18:30 мск) платформа зафиксировала операции по выводу средств на сумму $4,65 млрд и депозиты на сумму $1,01 млрд. «Это соответствует 2,1% от общего объема активов под нашим управлением, который составляет $171 млрд»,— сообщила пресс-служба Binance.
Хакерская атака на Binance произошла в ночь на 30 октября. Злоумышленники, которые получили доступ к служебной системе для проведения транзакций, украли криптовалюту примерно на $6,3 млрд. Такую же сумму площадка зарезервировала для возмещения убытков. К вечеру 31 октября криптобиржа Binance возместила клиентам 90% похищенных средств.