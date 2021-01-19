Навального доставили в СИЗО «Матросская Тишина»

Оппозиционер Алексей Навальный прибыл в СИЗО «Матросская тишина», сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. Политик находится один в трехместной камере в карантинном отделении.

«Алексей Анатольевич сказал комиссии, что он рад снова оказаться на родине и поблагодарил за поддержку. Навальный сказал, что со стороны сотрудников учреждения, морального и физического давления на него не оказывается»,— написал в своем Telegram-канале господин Мельников.

Правозащитник добавил, что ближайшие 14 дней господин Навальный будет находиться один в камере, так как должен пройти карантин по прибытии из-за границы. «Камера, в которой содержится Алексей Навальный оборудована холодильником, электрическим чайником, телевизором. В камере есть горячая вода»,— уточнил он.

Алексей Навальный отправлен под стражу до 15 февраля из-за нарушения им условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Решение было принято Химкинский горсудом меньше чем через сутки после возвращения оппозиционера из Германии, где он проходил реабилитацию после предполагаемого отравления. Как заявил директор ФБК (внесен в реестр «иностранных агентов») Иван Жданов, формально политик не арестован, а задержан. Суд по иску ФСИН о замене политику условного срока на реальный запланирован на 2 февраля.

О переводе политика в СИЗО — в материале “Ъ” «А ФСИН его знает».