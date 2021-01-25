Ох, нелегкая это суббота

Прошедшие в субботу в десятках городов несогласованные акции за освобождение политика Алексея Навального закончились рекордным, по оценкам правозащитников, числом задержанных — более 3600 человек. Часть их уже подверглись административным арестам, другим грозят уголовные дела. Несмотря на это, сторонники господина Навального обещают продолжить протесты. Оппозиция уверена, что по мере приближения осенних выборов в Госдуму уличная активность будет нарастать, но эксперты пока не склонны преувеличивать ее влияние на ход избирательной кампании.

Митинги, шествия и акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в субботу как минимум в 125 городах страны. При этом подсчитать точную численность их участников оказалось невозможно даже в Москве. Так, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в реестр иноагентов), соратник Алексея Навального Иван Жданов заявил СМИ, что в столице митинговали более 50 тыс. человек. Проект «Белый счетчик» в этот раз не вел учета, но его координатор Дмитрий Нестеров высказал личную оценку — больше 20 тыс.: только на Пушкинской площади на пике протеста можно было насчитать 15 тыс. человек, уточнил он (столичная полиция на 14:30 23 января отчиталась о 4 тыс. митингующих).

Данные о количестве задержаний правозащитный проект «ОВД-Инфо» продолжал уточнять и обрабатывать все воскресенье. На момент сдачи номера он сообщил о 3629 задержанных во всей России, а среди лидеров оказались Москва (1430), Санкт-Петербург (545) и Казань (111). Столичный омбудсмен Татьяна Потяева заявляла о задержании в Москве «более тысячи человек», уточнив, что это «предварительные данные». МВД итоговую статистику не публиковало.

Вечером в воскресенье глава международной «Агоры» адвокат Павел Чиков сообщил, что в России возбуждено минимум 14 уголовных дел «по следам протестов» 23 января.

Из них 12 — по ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 (хулиганство) УК РФ. Два дела возбуждены по отредактированным в 2020 году ст. 267 (блокирование транспортных коммуникаций) и ст. 236 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Напомним, столичный депздрав сообщил о присутствии на акции в Москве 19 граждан с подтвержденным коронавирусом — правозащитники отмечают, что уголовное преследование им может грозить в случае, если удастся доказать факты заражения других участников митинга.

Детей на митингах в поддержку Алексея Навального в субботу оказалось заметно меньше, чем ожидалось Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Представители власти, комментируя акции 23 января, сделали акцент на их малочисленности и инспирированности извне. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия» сказал, что Владимир Путин пользуется поддержкой значительно большего числа людей, чем собирают протестные мероприятия. «Вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. Если цифры сопоставить, то поймете, насколько это мало людей»,— заявил он, напомнив, что большинство россиян также поддержали поправки к Конституции. Господин Песков добавил, что «с уважением относится ко всем точкам зрения», но осуждает «участие в незаконных акциях».

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Instagram обвинил «глобальную машину Запада» в «попытке взорвать» Россию: «Как никогда важно сплотиться вокруг нашего президента, который спас страну и который сегодня ведет Россию в условиях мирового шторма». А глава комиссии Совета федерации по защите суверенитета Андрей Климов заявил «РИА Новости», что у комиссии есть «заслуживающие доверия данные» о причастности зарубежных спецслужб к проведению субботних акций. «Прикрываясь детьми, на самом деле реализовывались проекты, которые сочинялись далеко за пределами России и которые ничего общего со стабильным развитием нашего государства не имеют»,— отметил сенатор.

Организаторы акций сочли их вполне успешными и пообещали продолжение протестов.

Находящийся за границей глава региональных штабов господина Навального Леонид Волков в прямом эфире на YouTube вечером 23 января сообщил, что сторонники политика будут призывать людей выходить на улицы в следующие выходные и в день суда 2 февраля (о замене условного наказания на реальное по делу «Ив Роше»). Для этого они «вытащат людей из запаса», хотя «все координаторы» сейчас находятся под арестом. «Следующим шагом после освобождения Алексея станут переговоры о политическом переустройстве России в том или ином виде: круглого стола или транзита передачи власти»,— добавил он. Иван Жданов написал в Facebook, что главным достижением субботы считает митинги в городах Европейской России, которые «не считаются протестными» (например, в Белгороде, Брянске, Курске, Твери и Ростове-на-Дону), а также протесты жителей множества малых городов. «Пока мы не добились главного требования: свободы Алексея Навального. Значит, складывать руки нельзя»,— заключил директор ФБК.

Представители непарламентской оппозиции, участвовавшие в субботних протестах, считают их недостаточными для изменения ситуации. При этом замглавы московского «Яблока» Андрей Морев назвал главным событием расширение географии протеста «от Дальнего Востока и до Калининграда»; по его мнению, это свидетельствует о наличии у россиян «явного недовольства текущим положением дел». Господин Морев считает, что субботние митинги никак не повлияют на процессуальный статус Алексея Навального: «Пока ничья: власти думают, как сбить протест, а гражданское общество зализывает раны, обдумывая следующий шаг». Андрей Морев полагает, что к выборам в Госдуму протестные настроения усилятся, а число сторонников оппозиции вырастет.

Координатор «Открытой России» (связана с Михаилом Ходорковским) Татьяна Усманова считает главным итогом субботы готовность людей выходить на улицу, даже если акция не согласована и может иметь для них правовые последствия. «И в основном вышедшие — не молодежь из "ТикТока", а мужчины и женщины 25–35 лет». По мнению госпожи Усмановой, оппозиции важны не только акции протеста, но и участие в любых выборах, если она рассчитывает на успех в президентской кампании 2024 года.

Опрошенные “Ъ” эксперты уверены, что протесты продолжатся, но расходятся в оценке их влияния на грядущие думские выборы.

Акция развенчала миф о том, что ее основными участниками будут дети, отмечает политолог Илья Гращенков: «Как мы увидели, деятельный костяк составили люди 35–45 лет». Опасения протестующих, связанные с возможным повторением белорусского сценария жесткого подавления, не подтвердились, но «по действиям силовиков видно, что решения принимались ситуативно», указывает эксперт. Он считает, что субботняя акция «предваряет семь месяцев политического марафона»: «Мы увидели политическую силу, вокруг которой могут объединиться все несогласные с политикой властей. Это опасно для власти, потому что и так "Единая Россия" идет на выборы с минимальным рейтингом за десять лет». Борьба идет не столько вокруг Алексея Навального, сколько за то, как эти митинги будут восприняты населением, рассуждает господин Гращенков.

По мнению политолога Константина Костина, суждения о большей активности регионов по сравнению с прошлыми акциями сильно преувеличены: «География протестов за последние пять лет не изменилась. Традиционно в Сибири и на Дальнем Востоке активность выше. В этот раз, пожалуй, удивила только Пермь». По итогам протестной волны 2011–2012 года в России сложился оппозиционный актив, поясняет эксперт: «В Москве это порядка 15 тыс. человек. И, как правило, эти же люди с той или иной степенью активности участвуют в различных акциях. Понятно, что тема, связанная с возвращением и задержанием Навального,— сильно мобилизующая, и все ожидали почти стопроцентной мобилизации». Серийность подобных акций маловероятна, полагает господин Костин: «Выплеск негатива произошел, а какой-то серьезной политической программы не видно. Попытка поиграть в Белоруссию со стороны внесистемной оппозиции очевидна, но пока это не очень работающая стратегия». Кроме того, до выборов в Думу еще слишком далеко, чтобы митинги в поддержку Алексея Навального оказали непосредственное влияние на предвыборную ситуацию, добавляет господин Костин — хотя, «безусловно, будет попытка вовлечь в протестную активность более широкие социальные слои, чтобы как-то воспользоваться этим активом в ходе выборов».

Политолог Михаил Виноградов считает, что в целом сценарий 23 января был похож на акции 2017 года: «Значительный региональный охват, мощный эмоциональный выплеск, яркие антивластные мемы, столкновения с правоохранителями. Но при этом у участников нет понимания, как выплеск эмоции трансформировать в политический результат. Пока нет такой стратегии, даже при регулярных мероприятиях есть риск того, что результат окажется не выше, чем в Хабаровске и Минске». Ключевой признак турбулентности в России — раскол элиты, но о нем пока речи нет, резюмирует эксперт: «Хотя говорить о консолидированных и тем более осмысленных действиях элит на прошлой неделе тоже не приходится».

Мария Старикова, Кира Дюрягина, Ксения Веретенникова