Следствие подсчитало участников акций 23 января

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) в рамках расследования обстоятельства акций протеста, произошедших 23 января, задержали еще двоих подозреваемых. Tik-Tok-блогер Константин Лакеев (Костя Киевский) и безработный Тимур Салихов во время допросов признали вину, уверяя, что не намеревались участвовать в беспорядках, а «попали под влияние толпы». Оба, как и арестованный накануне Евгений Есенов, попросили прощения у сотрудников полиции и «всех госслужащих». Всего на участников несанкционированных митингов Следственный комитет возбудил 22 дела, материалы еще по шести эпизодам находятся в стадии доследственной проверки.

Утром 27 января оперативники МВД доставили на допрос в Следственный комитет России еще двух участников несанкционированных акций, прошедших в Москве 23 января. Оба были выявлены при просмотре камер видеонаблюдения и при анализе видеосюжетов, размещенных в интернете самими участниками. Среди задержанных оказался 18-летний Константин Лакеев, известный среди пользователей сети Tik-Tok как Костя Киевский. Его вместе с приятелями на допрос привезли из коттеджа, который они снимали в складчину. Блогера подозревают в нападении на дежурный автомобиль ФСБ, который двигался по Страстному бульвару.

Днем, 23 января, напомним, Toyota Camry был заблокирован десятком участников несанкционированной акции, после чего один из молодых людей запрыгнул на капот, пытаясь разбить ветровое стекло, а остальные, судя по видеозаписи, били ногами по кузову и боковым стеклам. В итоге иномарка была серьезно повреждена, а водитель, по сообщениям правоохранительных органов, получил травму глаза. Как посчитали впоследствии следственные органы, поводом для нападения на машину послужили проблесковый маячок, установленный на иномарке, и буквы АМР на госномере, которые по традиции используются либо ВИП-персонами, либо правоохранительными органами и спецслужбами.

Фактически сразу же после начала допроса тик-токер признал вину, сообщив следователям, что лишь кинул в автомобиль снежок и несколько раз пнул иномарку. Костя Киевский тут же подчеркнул, что «очень раскаивается» и сожалеет о произошедшем, попросив прощения «у всех, кто с этим связан», включая «госслужащих и полицейских».

«Больше такого на сто процентов не повторится»,— заверил задержанный.

Еще один участник акции Тимур Салихов, который обвиняется в нападении на сотрудника Росгвардии, также признал вину. По его словам, он не хотел участвовать в несанкционированной акции, однако попал «под влияние толпы и ввязался в драку».

Тимур Салихов (справа) Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Так же примерно объяснил свое поведение и Евгений Есенов, арестованный накануне Пресненским судом. Он, по данным СКР, наехал на полицейского, ударив потерпевшего бампером своего автомобиля.

Евгений Есенов Фото: Пресс-служба Пресненского суда

Все трое фигурантов имеет статус подозреваемых. При этом, как отмечают в Следственном комитете, сейчас расследуется 21 уголовное дело, еще шесть находятся в стадии доследственной проверки. Среди них и проверка по редко применяемой на практике ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность). Основанием для последней стало, отмечают в СКР, размещение в период с 18 января по 23 января в сети интернет и мессенджерах призывов к участию в несанкционированных акциях в различных регионах России, несмотря на введенные санитарно-эпидемиологические меры.

Тем временем МВД подвело предварительные итоги несанкционированных акций.

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, 24 января следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, участвовавших в несогласованной акции, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 267 УК РФ. «В ходе предварительного расследования установлено, что под руководством организаторов мероприятия они осуществили умышленное блокирование транспортных коммуникаций и объектов транспортной инфраструктуры в центральной части города Москвы, в том числе на улицах Тверской, Большой Дмитровке, Страстном бульваре, Цветном бульваре и других»,— пояснила госпожа Волк.

Аналогичное уголовное дело возбуждено 23 января следственным управлением УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга. «Группа лиц, находясь на улице Малой Морской г. Санкт-Петербурга, вышла на проезжую часть, тем самым препятствуя движению транспортных средств и вынуждая водителей применять экстренное торможение. Передвигаясь в толпе, участники акции создали реальную угрозу жизни, здоровью и безопасности окружающих»,— сообщили в МВД. «Предварительное расследование уголовных дел продолжается, устанавливаются все участники преступлений. Действиям всех лиц, совершивших правонарушения, будет дана соответствующая правовая оценка»,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Владислав Трифонов