Пресс-секретаря Навального арестовали за призывы к участию в протестах 23 января

Савеловский районный суд Москвы арестовал пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш на 9 суток за призывы участвовать в не санкционированном властями митинге 23 января. Сторонники господина Навального призывают россиян выйти в этот день на улицы с требованием освободить политика.

Госпожа Ярмыш арестована в соответствии с частью 2 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

Напомним, по возвращении из Германии 17 января правоохранители задержали господина Навального прямо в аэропорту. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) просит суд заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Суд назначен на 2 февраля, господин Навальный находится под стражей. Лидеры западных стран, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, призвали власти России освободить оппозиционера.

Подробнее о реакции ЕС на арест Алексея Навального — в материале “Ъ” «Алексея Навального пустили вне очереди».