Тихий Днепр
Как прошло самое успешное перемирие между Россией и Украиной
Вечером 1 ноября завершится режим тишины на херсонском направлении, установленный для проведения гуманитарной миссии в городе Алешки. Локальное перемирие, достигнутое при посредничестве первой леди США Мелании Трамп, стало самой продолжительной и, похоже, самой успешной попыткой прекращения огня с начала спецоперации.
В 23 часа 1 ноября истечет срок режима тишины, который действовал на херсонском направлении с четырех часов 27 октября. Перемирие продлилось чуть меньше шести суток (139 часов) и оказалось самым продолжительным с февраля 2022 года (см. справку). О нарушении договоренностей ни одна из сторон не сообщала.
Алешки расположены на левом берегу Днепра и фактически являются городом-спутником Херсона, находящегося под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ). Гуманитарная ситуация в населенном пункте стремительно ухудшалась с весны. Из-за обстрелов ВСУ и регулярных атак беспилотников жители были отрезаны от снабжения: в город не доставлялись продукты и медикаменты. 21 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков констатировал, что обстановка в Алешках стала «критической».
О достижении договоренностей между Россией и Украиной по вопросу эвакуации местных жителей 23 октября сообщил Белый дом. Как оказалось, координирующую роль в переговорах сыграла супруга президента США Мелания Трамп. В тот же день стороны подтвердили готовность прекратить огонь.
Расчистка дорог к Алешкам заняла несколько дней. В ходе разминирования погибло два человека, в том числе сапер 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Гвардии сержант Андрей Ведерников получил смертельное ранение в результате подрыва устройства с датчиком доплера, установленного украинским БПЛА. Личность второго погибшего не раскрывалась.
В рамках гуманитарной миссии в Анапу через белорусский Гомель прилетел уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он стал первым официальным лицом Украины, посетившим Россию с начала спецоперации. 30 октября вместе с уполномоченным при президенте РФ по правам человека Яной Лантратовой украинский омбудсмен выдвинулся в Алешки. Гуманитарная колонна насчитывала 25 автобусов общей вместимостью 750 человек, транспорт для маломобильных граждан и машины скорой помощи.
В город доставили несколько десятков тонн продуктов, средства гигиены, одежду, топливо, а также лекарства для местной больницы. Эвакуация была добровольной: часть местных жителей приняла решение остаться (на момент гуманитарной миссии там находилось не менее 1 тыс. человек). По данным омбудсменов, были и те, кто согласился уехать без предварительной записи.
К вечеру колонна достигла Армянска, откуда жители, пожелавшие уехать на Украину, проследовали в Анапу. Оттуда самолетами военно-транспортной авиации их доставили в Гомель. 31 октября эвакуированные добрались до Черниговской области. Остальных временно разместили в Симферополе, где им оказали первую помощь, а затем перевезли на Кубань — в пансионат в Туапсе. Отдельным автобусом из Алешек вывезли домашних питомцев, в том числе бродячих животных.
После завершения миссии Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец выступили с общим заявлением, предложив сделать гуманитарные операции при посредничестве Мелании Трамп регулярными. «Такие договоренности позволяют помогать людям даже в самых сложных условиях. Важно продолжить эту работу там, где мирные жители ждут поддержки»,— заявила российский омбудсмен. Госпожа Трамп, в свою очередь, констатировала, что опыт эвакуации из Алешек дает «надежду на прочный мир». В Кремле положительно оценили результат перемирия.