Тихий Днепр

В город доставили несколько десятков тонн продуктов, средства гигиены, одежду, топливо, а также лекарства для местной больницы. Эвакуация была добровольной: часть местных жителей приняла решение остаться (на момент гуманитарной миссии там находилось не менее 1 тыс. человек). По данным омбудсменов, были и те, кто согласился уехать без предварительной записи.