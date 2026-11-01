Пловчиха Фокина принесла России первое золото на юношеской Олимпиаде в Сенегале

Серафима Фокина принесла сборной России первое золото на эти соревнованиях. Юношеские Олимпийские игры проходят в Дакаре с 31 октября по 13 ноября. Россию на соревнованиях представляют 13 спортсменов в девяти видах спорта. Среди них — плавание, велоспорт, тхэквондо, спортивная гимнастика, скейтбординг, ушу и другие.