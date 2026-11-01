Пловчиха Фокина принесла России первое золото на юношеской Олимпиаде в Сенегале
Российская пловчиха Серафима Фокина стала победительницей в заплыве на дистанции 100 м баттерфляем на юношеских летних Олимпийских играх в Дакаре, Сенегал. Спортсменка преодолела дистанцию за 59,81 секунды.
Серебряную медаль завоевала румынка Дарья-Мариука Силиштяну. Она отставала от Фокиной на 0,50 секунды. Третье место на пьедестале заняла спортсменка из Бразилии Ана Жулия Агиар Амарал (+0,68 секунды). Корреспондент ТАСС сообщил, что сразу после победы Серафиму Фокину забрали на допинг-контроль.
Серафима Фокина принесла сборной России первое золото на эти соревнованиях. Юношеские Олимпийские игры проходят в Дакаре с 31 октября по 13 ноября. Россию на соревнованиях представляют 13 спортсменов в девяти видах спорта. Среди них — плавание, велоспорт, тхэквондо, спортивная гимнастика, скейтбординг, ушу и другие.