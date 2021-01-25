Главные новости к утру 25 января

В Москве и Владивостоке возбудили уголовные дела из-за перекрытия улиц во время протестов после заключения под стражу политика Алексея Навального. Управление МВД по Приморью со ссылкой на диспетчеров скорой помощи утверждает, что протестующие мешали проезду «скорых». Помимо этого, в Москве возбудили новые уголовные дела о применении насилия в отношении представителей власти. О протестах

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заразился коронавирусом. При этом глава государства все еще планирует провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, запланированный на 25 января. Стороны планировали обсудить, в частности, поставку российских вакцин от COVID-19 в Мексику.

Бывший депутат Госдумы Мария Максакова вернулась в Россию. В 2016 году она вместе с мужем, депутатом Денисом Вороненковым, бежала на Украину. Господина Вороненкова в России заочно обвиняли в организации особо крупного мошенничества. Его застрелили в 2017 году в центре Киева. О деле Дениса Воронцова

Команда Федерации гандбола России (ФГР) уступила сборной Швеции в чемпионате мира и лишилась шансов выйти в плей-офф. Встреча в Египте закончилась со счетом 34:20 (17:8). О завершении чемпионата для россиян

О предстоящих событиях к утру 25 января — в анонсах “Ъ”.