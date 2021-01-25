Главные анонсы 25 января

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в Москве с и. о. главы МИД Южной Осетии Дмитрием Медоевым. Предполагается, что они обсудят координацию на международной арене.

В Париже стартует зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Она продлится до 28 января. В ходе сессии ассамблея проведет выборы председателя, а также судей Европейского суда по правам человека. Об участии российской делегации

Страны Европейского союза на заседании Совета глав МИД планируют обсудить ситуацию вокруг Алексея Навального. Европарламент ранее призвал их остановить «Северный поток-2» и ввести санкции против «близких к режиму» российских олигархов и окружения президента Владимира Путина. О позиции Европарламента

Кировский районный суд Томска проведет первое судебное заседание по делу супруги арестованного мэра города Ивана Кляйна Галины. Ее обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. О деле

В Париже откроется Неделя высокой моды. В этом году в связи с пандемией коронавируса часть показов, в частности модного дома Dior, пройдет онлайн на официальной странице мероприятия, а другая часть домов, и в том числе Chanel, проведут показы без зрителей.