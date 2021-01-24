Путин обсудит с президентом Мексики поставки российских вакцин от коронавируса

Президент России Владимир Путин и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор проведут завтра, 25 января, телефонные переговоры. Они обсудят отношения двух стран и поставки российских вакцин от коронавируса, сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

«Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным завтра в 8:00 (17:00 по московскому времени.— “Ъ”). Будет затронуто будущее двусторонних отношений, а также поставка российских вакцин в Мексику»,— написал господин Эбрард в Twitter.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о планах провести переговоры. «Это действительно так. Разговор готовится»,— сказал господин Песков «РИА Новости».

Ранее власти Мексики сообщали, что намерены использовать до 24 млн доз вакцины «Спутник V». В декабре Мексика одобрила вакцину Pfizer и BioNTech, а в начале января — препарат AstraZeneca. С конца 2020 года в стране идет вакцинация медперсонала, с февраля власти планируют начать массовую вакцинацию пожилого населения.

О том, как россияне настроены на вакцинацию,— в материале “Ъ” «Нашла игла на камень».