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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Власть

Путин поддержал предложения Мишустина по перестановкам в правительстве

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Среди прочего, президент поддержал предложения по кадровым перестановкам в правительстве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

пресс-служба президента РФ

«Наряду с обсуждением актуальных вопросов социально-экономического развития страны премьер-министр представил главе государства свои предложения по ряду кадровых перестановок в правительстве. Эти предложения получили поддержку президента Путина», — сообщил господин Песков.
Согласно Конституции, кандидатуры будут внесены председателем правительства на утверждение Государственной думой. В ближайшее время «Ъ» назовет фамилии новых членов правительства и тех, кто отправлен в отставку.
Михаил Мишустин
Правительство России
Владимир Путин