Путин поддержал предложения Мишустина по перестановкам в правительстве
Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Среди прочего, президент поддержал предложения по кадровым перестановкам в правительстве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Наряду с обсуждением актуальных вопросов социально-экономического развития страны премьер-министр представил главе государства свои предложения по ряду кадровых перестановок в правительстве. Эти предложения получили поддержку президента Путина», — сообщил господин Песков.
Согласно Конституции, кандидатуры будут внесены председателем правительства на утверждение Государственной думой. В ближайшее время «Ъ» назовет фамилии новых членов правительства и тех, кто отправлен в отставку.