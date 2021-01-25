Погандболили и бросили

Команда Федерации гандбола России (ФГР) не сумела пробиться в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Египте. В решающем матче основного раунда она потерпела чувствительное поражение от шведов — 20:34. С пятью очками россияне заняли четвертое место в своей шестерке и завершили выступление на турнире, хотя начали его на мажорной ноте.

На финише основного раунда чемпионата мира все было в руках российских гандболистов. После тяжелого и безысходного по игре поражения от хозяев турнира египтян (23:28) они не дали поводов для беспокойства во встрече с аутсайдерами группы северомакедонцами (32:20) и сохранили надежду на выход в четвертьфинал до заключительного матча со шведами. Победа гарантировала команде ФГР, которая отставала от скандинавов на одно очко, участие в play-off. И хотя не она считалась фаворитом в этом противостоянии, сугубо теоретическими ее шансы на успех тоже не выглядели. На втором групповом этапе сборная Швеции сгоняла две ничьи с белорусами (26:26) и словенцами (28:28), с которыми россияне успешно соперничали на первой стадии чемпионата.

Подопечным Велимира Петковича нужно было прежде всего нейтрализовать главную звезду в рядах противника, разыгрывающего Джима Готтфридссона и сковать одного из лучших бомбардиров нынешнего первенства, левого крайнего Хампуса Ванне. В то же время «Тре крунур» накануне получили подкрепление в лице правого полусреднего Альбина Лагергрена, который вылечился от коронавируса и заменил выбывшего из строя с диагнозом «сотрясение мозга» Линуса Перссона. А еще шведы потеряли из-за желудочной инфекции линейного Фредрика Петтерссона. Россияне выставили свой оптимальный на этом турнире состав, в том числе трех вратарей.

Между тем первым четвертьфиналистом от группы IV стала сборная Египта, сыгравшая вничью со словенцами — 25:25. Таким образом, хозяева набрали семь очков, и это означало, что российская команда выше второго места уже точно не поднимется и в случае попадания в play-off встретится с действующими чемпионами мира датчанами, которые досрочно заняли первую строчку в перекрестной группе II. Вот только матч со шведами сложился так, что ни о каком четвертьфинале ей не приходилось даже мечтать.

Игра у россиян не заладилась с первых минут. Оппоненты сразу прихватили их в защите, да и испанские арбитры судили очень строго, регулярно карая семиметровыми штрафными бросками. Правда, наказания были в основном по делу. Российские гандболисты уступали в единоборствах и не могли сдержать шведских нападающих в рамках правил. У «Тре крунур» проходили атаки и по центру, и с краев, где хозяйничали Ванне и Даниэль Петтерссон. Тот же Ванне очень быстро забил шесть мячей и четыре из них с пенальти.

Увы, снова, как и в матче с Египтом, поплыли основные забойщики в команде ФГР — Игорь Сорока, который не реализовал первый же семиметровый, и Дмитрий Киселев, который открыл счет российским голам на исходе седьмой минуты, но затем растворился, что называется, в общей массе. Попытался было взять на себя функции лидера 21-летний Сергей Марк Косоротов, но в условиях максимально жесткой опеки и ему не удалось проявить себя. Шведы позволяли бросать по воротам только с дальней дистанции и из неудобных положений, а те мячи, что летели в створ, легко отражал опытнейший голкипер Андреас Паличка.

Петкович пробовал брать тайм-ауты и с их помощью как-то встряхнуть игроков. Однако разница продолжала расти в пользу сборной Швеции. Когда ближе к перерыву она достигла отметки «минус девять» — 6:15, главный тренер российской команды общался с подопечными в паузе уже на повышенных тонах. Но и это ни к чему не привело. После того как скандинавы оторвались на 11 голов, Петковичу впору было выкинуть на площадку белое полотенце и остановить избиение, будь у него такая возможность. В итоге первую половину россияне проиграли 8:17, и исход этого матча уже, конечно, не вызывал никаких вопросов.

В дебюте второго тайма команда ФГР немного встрепенулась, забросив три безответных мяча подряд, но шведы быстро погасили эту вспышку активности. Дальше все происходило скорее в режиме тренировочного спарринга, в котором также сильнее оказалась сборная Швеции. Она отгрузила еще 17 голов и одержала безапелляционную победу — 34:20. Согласно статистике, российские вратари совершили всего два сейва за весь матч на троих, тогда как Паличка показал 50% надежности. Впрочем, это лишь деталь. Отечественные гандболисты не смогли навязать борьбу ни шведам, ни ранее египтянам и явно не соответствовали уровню play-off.

Для россиян турнир уже окончен. На какой позиции они квалифицируются, выяснится в понедельник, когда завершится основной раунд чемпионата мира. Но понятно, что это будет неудовлетворительный результат — не выше 13-го места. Напомним, на предыдущем первенстве два года назад сборная России финишировала 14-й, так что пока прогресса в ее выступлениях по-прежнему не наблюдается.

Александр Ильин