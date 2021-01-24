Экс-депутат Госдумы Максакова вернулась в Россию

Бывший депутат Госдумы Мария Максакова вернулась в Россию через четыре года после бегства вместе с мужем, депутатом Денисом Вороненковым, на Украину. Господина Вороненкова в 2017 году застрелили в центре Киева. В России его заочно обвиняли в организации особо крупного мошенничества.

Репортаж с возвращением госпожи Максаковой с Украины через Турцию в Россию опубликовал НТВ.

Госпожа Максакова была солисткой Мариинского театра. С 2011 года работала депутатом Госдумы от «Единой России». В 2016 году она вместе с мужем бежала из России.

Расследование убийства господина Вороненкова было завершено в мае 2018 года. По версии следствия, заказчик — бывший гражданский муж Максаковой Владимир Тюрин. Сама экс-депутат Госдумы считает, что к убийству ее мужа могут быть причастны бывший начальник отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области Денис Панаитов и бизнесмен Виталий Качура.

О деле Дениса Вороненкова в России — в публикации “Ъ”.