Володин вслед за Матвиенко предложил отменить льготы по НДС на устрицы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил недовольство тем, что для устриц предусмотрено льготное налогообложение наравне с детским питанием. Он предложил отменить льготное НДС на этот продукт и другие подобные деликатесы.
«Мы это предлагали ранее. Надо принимать решение, это (устрицы и другие деликатесы.— "Ъ") не детское питание»,— сказал господин Володин (цитата по ТАСС).
Спикер Госдумы еще в 2025 году говорил, что устрицы не являются продуктом массового потребления, поэтому для них не нужны налоговые послабления. В начале октября спикер Совета федерации Валентина Матвиенко призвала отменить льготы по ставке НДС на деликатесные продукты, включая устрицы и лобстеров. По ее словам, бюджет получил бы от отмены льгот около 6 млрд руб.