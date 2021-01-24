СКР возбудил еще четыре уголовных дела после акций в поддержку Навального в Москве

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило четыре уголовных дела по факту применения насилия против представителей власти. Утверждается, что два сотрудника Росгвардии и один полицейский пострадали от действий демонстрантов. Еще на одного полицейского наехал автомобиль в Пресненском районе, в сообщении не уточняется, связано ли это с протестами.

«Агрессивно настроенные граждане, участвовавшие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, причинили <...> двум сотрудникам Росгвардии и сотруднику полиции различные телесные повреждения, одному из них распылив в лицо газовый баллончик. В этот же день на территории Пресненского района мужчина в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке автомобиля совершил наезд на последнего»,— говорится в сообщении СКР.

СКР вчера, 23 января, сообщил о возбуждении трех уголовных дел после несогласованных акций в Москве — о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ), умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 167) и хулиганстве (ст. 213). В сообщении утверждалось, что протестующие заблокировали автомобиль, двигавшийся по Цветному бульвару, повредили его и распылили в лицо водителя слезоточивый газ. СКР не уточняет, шла ли речь о служебной машине.

В субботу, 23 января, по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», всего на протестных акциях было задержано больше 3,5 тыс. человек — организация называет это «абсолютным рекордом».

Подробнее об акции — материале “Ъ” «Куда вы все идете? Чего вы все хотите?».