МВД возбудило дело из-за перекрытия улиц во время протестов в Москве

Главное следственное управление ГУ МВД Москвы возбудило уголовное дело за перекрытие дорог и тротуаров на несогласованных акциях протеста в столице. Ведомство оценило число их участников в 4 тыс. человек. Полиция считает, что правоохранительные органы пресекли все нарушения общественного порядка.

«Ряд лиц, имея умысел на приведение в негодность путей сообщения на территории города Москвы, организовали перекрытие дорог и тротуаров для пешеходов и транспортных средств, повлекшее остановку дорожного движения и блокировку транспортных коммуникаций объектов транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети Москвы»,— говорится в сообщении ведомства.

Напомним, СКР сообщило о возбуждении семи уголовных дел — по факту применения насилия против представителей власти, за хулиганство и за умышленное уничтожение имущества. Руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Вячеслав Гимади рассказал, что возбуждено дело о санитарно-эпидемиологических нарушениях.

Подробнее об акциях — материале “Ъ” «Куда вы все идете? Чего вы все хотите?».