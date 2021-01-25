Российские гандболисты уступили Швеции и лишились шанса выйти в плей-офф ЧМ

Мужская сборная Швеции по гандболу одержала победу над командой Федерации гандбола России (ФГР) в матче заключительного тура основного раунда чемпионата мира в Египте. Встреча закончилась со счетом 34:20 (17:8).

Россияне по итогам чемпионата набрала пять очков и заняла четвертое место в группе 4. Поражение лишило команду российских гандболистов шансов на выход в четвертьфинал. В плей-офф от группы 4 вышли команды Швеции и Египта с 8 и 7 баллами соответственно.

По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российским командам запрещено использовать флаг и гимн России во время международных соревнований вплоть до 16 декабря 2022 года. Команда ФГР не использовала никаких отличительных знаков, кроме атрибутики федерации гандбола.

Подробнее о встрече — в материале “Ъ” «Погандбросили и бросили».