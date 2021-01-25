Во Владивостоке возбудили уголовное дело из-за перекрытия дорог при протестах

Следственное управление УМВД России по Приморскому краю возбудило уголовное дело после акций в поддержку политика Алексея Навального. Группе протестующих вменяется умышленное блокирование дорог, создающее угрозу жизни и здоровью (ч. 1 ст. 267 УК РФ). Ведомство со ссылкой на станцию скорой помощи утверждает, что люди на дорога помещали четырем машинам «скорой» проехать на вызов.

По сообщению МВД, граждане «в период с 14:30 до 17:20 заблокировали улицы, относящиеся к объектам транспортной инфраструктуры Владивостока, и воспрепятствовали движению транспортных средств на улично-дорожной сети города». По утверждению диспетчеров скорой помощи, слова которых приводит МВД, «с 14 часов скорая не могла проехать на четыре срочных вызова, один из которых был к 9-месячному ребенку, а также к тяжелым больным с пневмонией».

Отметим, что накануне в Москве также было возбуждено уголовное дело за перекрытие дорог и тротуаров.

23 января участники несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального перекрыли движение по Светланской улице в центре Владивостока. По оценке корреспондента “Ъ”, в шествии в пиковой момент принимало участие около 3 тыс. человек, по оценке властей — 300–500. Были задержаны больше 30 человек. После протестов во Владивостоке региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило два уголовных дела о применении насилия в отношении представителя власти.

Об акциях протеста — в материале “Ъ” «Ох, нелегкая эта суббота».

Алексей Чернышев, Владивосток; Юрий Литвиненко