Российская армия ударила по двум химзаводам, дата-центру и ж/д депо в Киеве
Минобороны: ВС РФ поразили в Киеве предприятия «Химволокно» и «Планета пластик»
В Киеве российские войска поразили промышленное предприятие «Химволокно», которое осуществляло производство компонентов для боевых частей БПЛА. Об этом заявили в Минобороны РФ. В Киевской области было поражено предприятие «Планета пластик».
Согласно сводке российского военного ведомства, также в Киеве был нанесен удар по центру обработки данных «Дата Групп». Помимо этого — по локомотивному депо, в котором, как заявили в Минобороны РФ, хранили ракеты FP-5 «Фламинго» и комплектующие к ракетам FP-9.
В 130 км к юго-западу от Одессы ВС РФ поразили судно. Оно перевозило грузы военного назначения, заявили в Минобороны РФ.