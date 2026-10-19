Российская армия ударила по двум химзаводам, дата-центру и ж/д депо в Киеве

Согласно сводке российского военного ведомства, также в Киеве был нанесен удар по центру обработки данных «Дата Групп». Помимо этого — по локомотивному депо, в котором, как заявили в Минобороны РФ, хранили ракеты FP-5 «Фламинго» и комплектующие к ракетам FP-9.