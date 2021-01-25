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Президент Мексики заразился коронавирусом

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил, что его тест на коронавирус показал положительный результат. Он отметил, что испытывает легкие симптомы COVID-19 и проходит лечение.

«С сожалением сообщаю вам, что я инфицирован COVID-19. Симптомы легкие, но я уже лечусь. Как всегда, я настроен оптимистично»,— написал господин Обрадор в Twitter (перевод «РИА Новости»). Он отметил, что глава МВД Ольга Санчес Кордеро будет проводить вместо него утренние пресс-конференции.

Позднее президент Мексики объявил, что все еще намерен провести 25 января телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств планировали, в частности, обсудить поставку российских вакцин от COVID-19 в Мексику, сообщал глава МИД Мексики Марсело Эбрард. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал планы провести переговоры.

О том, как россияне относятся к вакцинации,— в материале “Ъ” «Нашла игла на камень».