Задержаны глава и сотрудница штаба Навального в Ростове-на-Дону

Глава ростовского штаба Алексея Навального Ксения Середкина и сотрудница штаба Валерия Дзбоева задержаны накануне шествия в поддержку политика. Момент задержания транслировался в прямом эфире на странице штаба в Instagram, трансляция оборвалась и не была сохранена.

В ходе эфира Ксения Середкина просила стоящих в коридоре квартиры людей в гражданском представиться, на что они ответили, что представлялись ранее. Затем глава штаба попросила дать ей одеться и обещала после этого проследовать с пришедшими к ней людьми. Кадры трансляции начали быстро сменяться, при этом госпожа Середкина начала повторять: «Что вы творите?» и «Мы же никуда не денемся отсюда». На этом эфир оборвался. На звонок по телефону госпожа Середкина не ответила.

Ранее сотрудники штаба объявили о проведении в Ростове-на-Дону в субботу, 23 января, шествия в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Глава сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявил, что в ответ на арест политика штабы начинают подготовку к митингам по всей России.

Сегодня по обвинению в несанкционированной организации публичного мероприятия (акции в поддержку Алексея Навального 23 января) была арестована координатор штаба Алексея Навального во Владивостоке Екатерина Ведерникова. В этот же день полиция задержала сотрудников штаба Навального в Уфе юриста Федора Телина и волонтера Ольгу Комлеву, координаторов в Волгограде Евгения Кочегина и в Краснодаре Анастасию Панченко.

21 января были задержаны пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Георгий Албуров и юрист фонда Любовь Соболь. Сам Алексей Навальный находится под арестом за неоднократные нарушения условного срока по делу о хищениях в «Ив Роше». МВД РФ предупредило об ответственности за призывы выйти на несанкционированные акции в поддержку господина Навального.

Ранее Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за привлечение подростков на митинги. МВД предупредило об ответственности за призывы к протестам 23 января. Генпрокуратура потребовала блокировать сайты с такими призывами. Минпросвещения и детский омбудсмен призвали уберечь детей от протестов 23 января.

Напомним, господина Навального задержали в аэропорту Шереметьево после того, как он вернулся из Германии. Федеральная служба исполнения наказаний просит суд заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Суд назначен на 2 февраля. Многие лидеры западных стран призвали власти России освободить Алексея Навального.

Подробнее — в материале “Ъ” «Алексея Навального пустили вне очереди».

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону