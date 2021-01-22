Волгоградский координатор штаба Навального задержан по делу о наркотиках

В Волгограде задержан координатор местного штаба Алексея Навального Евгений Кочегин. Об этом “Ъ” рассказал его адвокат Федор Куницкий.

По словам господина Куницкого, сегодня утром к господину Кочегину домой пришли полицейские, провели обыск и изъяли компьютерную технику. Потом координатора штаба доставили в УВД Волгограда. «Обыски проводились в рамках уголовного дела по факту незаконного оборота наркотиков. Евгений Кочегин был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, дал показания о своей непричастности. Также была задержана и допрошена активистка штаба Мария Худоярова»,— отметил Федор Куницкий.

Сейчас, по словам адвоката, Евгения Кочегина доставляют в отдел полиции №4 (Центрального района Волгограда) для составления протокола по ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения массового мероприятия»).

Ранее сегодня по обвинению в несанкционированной организации публичного мероприятия (акции в поддержку Алексея Навального 23 января) была арестована координатор штаба Алексея Навального во Владивостоке Екатерина Ведерникова. В этот же день полиция задержала юриста уфимского штаба Алексея Навального Федора Телина и волонтера Ольгу Комлеву.

21 января были задержаны пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Георгий Албуров и юрист фонда Любовь Соболь. Сам Алексей Навальный находится под арестом за неоднократные нарушения условного срока по делу о хищениях в «Ив Роше». МВД РФ предупредило об ответственности за призывы выйти на несанкционированные акции в поддержку господина Навального.

Ранее Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за привлечение подростков на митинги. МВД предупредило об ответственности за призывы к протестам 23 января. Генпрокуратура потребовала блокировать сайты с такими призывами. Минпросвещения и детский омбудсмен призвали уберечь детей от протестов 23 января.

Напомним, господина Навального задержали в аэропорту Шереметьево после того, как он вернулся из Германии. Федеральная служба исполнения наказаний просит суд заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Суд назначен на 2 февраля. Многие лидеры западных стран призвали власти России освободить Алексея Навального.

Подробнее — в материале “Ъ” «Алексея Навального пустили вне очереди».

Сергей Петунин, Саратов