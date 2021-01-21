На Соболь составили протокол за организацию несогласованной акции

Юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом РФ иностранным агентом) Любови Соболь вменяется организация несанкционированного митинга, сообщил ее адвокат Владимир Воронин в Twitter. Процесс по делу пройдет 22 января в 11:00 в Симоновском суде Москвы. Адвокат также сообщил, что госпожу Соболь отпустили из ОВД «Донской».

«Любови вменяют повторное нарушение 20.2. По всей видимости, уголовка по "дадинской" статье не за горами»,— написал он. В раговоре с «Интерфаксом» он уточнил, что речь идет о нарушении по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Санкция по этой статье предусматривает наказание до 10 суток ареста, но Любовь Соболь арестовать не могут, потому что у нее малолетний ребенок. Ей могут назначить штраф до 30 тыс. рублей или обязательные работы.

Сторонники Алексея Навального призывают 23 января выйти в разных городах России на несогласованные акции в поддержку оппозиционера. Сегодня также были задержаны пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и сотрудник ФБК Георгий Албуров. Задержания проходят и в других городах, где планируются митинги.

Прокуратура Москвы вынесла предостережение пяти интернет-сервисам, на которых были распространены публикации с призывами к участию в акциях, а также предостерегла об ответственности 28 человек за аналогичные действия. Генпрокуратура России потребовала ограничивать доступ к ресурсам, которые призывают выйти на мероприятия.

О реакции на задержание Алексея Навального — в материале “Ъ” «Следующая санкция — Алексеевская».