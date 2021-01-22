Координатор штаба Навального во Владивостоке арестована на трое суток

Первореченский районный суд столицы Приморья назначил трое суток административного ареста координатору местного штаба Алексея Навального Екатерине Ведерниковой. Она признана виновной по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия), сообщила “Ъ” адвокат госпожи Ведерниковой Полина Сидельникова.

Координатор штаба господина Навального была задержана сегодня утром. «Она ехала в автобусе, зашли трое полицейских, вытащили ее на остановке, посадили силком в свой автомобиль, привезли в отдел, здесь забрали телефон»,— рассказала госпожа Сидельникова.

В ходе судебного заседания защита настаивала на прекращении дела в связи с отсутствием состава правонарушения. «Нет доказательств организации. Было выражение мнения и планов. Нельзя наказывать за то, чего еще не было, а может быть, и не будет»,— пояснила адвокат.

На 23 января во Владивостоке на центральной площади города запланирована акция в поддержку Алексея Навального. На странице штаба оппозиционного политика в столице Приморья о своем намерении принять участие в митинге сообщило около 1400 человек.

21 января были задержаны пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Георгий Албуров и юрист фонда Любовь Соболь. Сам Алексей Навальный находится под арестом за неоднократные нарушения условного срока по делу о хищениях в «Ив Роше». МВД РФ предупредило об ответственности за призывы выйти на несанкционированные акции в поддержку господина Навального.

Ранее Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за привлечение подростков на митинги. МВД предупредило об ответственности за призывы к протестам 23 января. Генпрокуратура потребовала блокировать сайты с такими призывами. Минпросвещения и детский омбудсмен призвали уберечь детей от протестов 23 января.

Напомним, господина Навального задержали в аэропорту Шереметьево после того, как он вернулся из Германии. Федеральная служба исполнения наказаний просит суд заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Суд назначен на 2 февраля. Многие лидеры западных стран призвали власти России освободить Алексея Навального.

Подробнее — в материале “Ъ” «Алексея Навального пустили вне очереди».

Алексей Чернышев, Владивосток