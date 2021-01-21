МВД предупредило об ответственности за призывы к протестам 23 января

МВД России предупредило об ответственности за призывы выйти на несанкционированные акции в субботу, 23 января. В этот день по все стране сторонники оппозиционера Алексея Навального планируют акции в его поддержку. Политик находится под арестом за неоднократные нарушения условного срока по делу о хищениях в «Ив Роше». В МВД подозревают, что протестные настроения россиян вызывают «интересанты из-за рубежа». В ведомстве опасаются событий по белорусскому и киргизскому сценариям.

«Анализ событий, в том числе и в странах ближнего зарубежья, позволяет прогнозировать некую напряженность в общественно-политическом плане, в том числе и в столице нашей страны. Много появляется интересантов из-за рубежа, политических партий, квазиполитиков, которые в ходе своей деятельности стараются раскачать ситуацию в год важного политического цикла, большого количества выборов по субъектам, депутатов в Госдумы.— сказал первый заместитель главы министерства Александр Горовой на коллегии ГУ МВД Москвы (цитата по ТАСС).— На примере апробированных технологий в Белоруссии и Киргизии нельзя исключать возможного аналогичного раскачивания ситуации в нашей стране».

Кроме того, господин Горовой предупредил, что у МВД есть «все правовые основания» привлечь к административной ответственности тех, кто призывает к участию в митинге «очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений». «Уже на сегодня территориальные подразделения МВД РФ по субъектам готовятся к охране общественного порядка при проведении мероприятий в субботу, когда некоторые квазиполитики через свои структурные подразделения объявили несанкционированные мероприятия по всей стране»,— сказал он.

Генпрокуратура потребовала блокировать сайты с призывами выйти на акцию в поддержку политика. Напомним, господина Навального задержали в аэропорту Шереметьево после того, как он вернулся из Германии. Федеральная служба исполнения наказаний просит суд заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Суд назначен на 2 февраля. Многие лидеры западных стран призвали власти России освободить Алексея Навального.

Как ситуацию с оппозиционером обсуждали в Европарламенте,— в публикации “Ъ” «Не стесняясь в европарламентских выражениях».