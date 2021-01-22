Координатора краснодарского штаба Навального арестовали на 10 суток

Ленинский суд Краснодара признал Анастасию Панченко, координатора местного штаба Навального, виновной в организации несанкционированного массового мероприятия (ст. 20.2 КоАП РФ) и определил ей наказание в виде 10 суток административного ареста.

Анастасия Панченко, задержанная вчера в Краснодаре, не признала вину. Как следует из копии протокола, опубликованной адвокатом Михаилом Беньяшем в социальной сети Facebook, сотрудники МВД при мониторинге сети Интернет выявили факт нарушения законодательства о порядке проведения массовых мероприятий: по данным полиции, Анастасия Панченко опубликовала в сети информацию с призывом к «участию в несогласованном публичном мероприятии в поддержку российского оппозиционера Навального», говорится в протоколе. Анастасия Панченко заявила в суде, что информация об акции, размещенная на страницах штаба в соцсетях, не является призывом участвовать в несанкционированном мероприятии.

Ранее сегодня по обвинению в несанкционированной организации публичного мероприятия (акции в поддержку Алексея Навального 23 января) была арестована координатор штаба Алексея Навального во Владивостоке Екатерина Ведерникова. В этот же день полиция задержала юриста уфимского штаба Алексея Навального Федора Телина и волонтера Ольгу Комлеву, координатора волгоградского штаба Алексея Навального Евгения Кочегина.

21 января были задержаны пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Георгий Албуров и юрист фонда Любовь Соболь. Сам Алексей Навальный находится под арестом за неоднократные нарушения условного срока по делу о хищениях в «Ив Роше». МВД РФ предупредило об ответственности за призывы выйти на несанкционированные акции в поддержку господина Навального.

Ранее Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за привлечение подростков на митинги. МВД предупредило об ответственности за призывы к протестам 23 января. Генпрокуратура потребовала блокировать сайты с такими призывами. Минпросвещения и детский омбудсмен призвали уберечь детей от протестов 23 января.

Напомним, господина Навального задержали в аэропорту Шереметьево после того, как он вернулся из Германии. Федеральная служба исполнения наказаний просит суд заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Суд назначен на 2 февраля. Многие лидеры западных стран призвали власти России освободить Алексея Навального.

Подробнее — в материале “Ъ” «Алексея Навального пустили вне очереди».

Анна Перова, Краснодар