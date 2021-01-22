Алексея Навального пустили вне очереди

Ситуация с Алексеем Навальным была вне очереди внесена в повестку коронавирусного саммита Евросоюза, который прошел в четверг вечером. Радикальных решений лидеры пока принимать не стали: основная дискуссия между представителями стран-участниц ЕС пройдет в понедельник, когда в Брюсселе встретятся главы МИДов 27 государств. Однако к решительным действиям их уже подталкивает Европарламент. В четверг его депутаты подавляющим большинством голосов приняли жесткую резолюцию, в которой призвали остановить «Северный поток-2» и ввести санкции против «близких к режиму» российских олигархов и окружения президента РФ Владимира Путина.

Евросоюз на шаг приблизился к расширению санкций в отношении России. В четверг депутаты Европарламента подавляющим большинством голосов приняли жесткую резолюцию с призывом освободить российского оппозиционера Алексея Навального и пересмотреть отношения с Россией.

Число сторонников и противников принятия резолюции разнилось более чем в десять раз: «за» проголосовал 581 депутат, «против» — 50. Всего участие в голосовании приняли 675 человек, из них 44 воздержались.

Резолюция Европарламента не означает, что лидеры ЕС, которые отвечают за проведение внешней политики союза 27 стран, обязательно последуют всем содержащимся в документе предложениям. Однако после того как в сентябре евродепутаты также встали на защиту пережившего отравление Алексея Навального и выступили за ужесточение санкций и принятие европейского аналога «акта Магнитского», соответствующие решения вскоре были одобрены и на уровне ЕС. Символично, что об Алексее Навальном в четверг вспоминали и на саммите ЕС, посвященном совсем другой теме — борьбе с коронавирусом.

«Председатель Евросовета Шарль Мишель в своем вступительном слове упомянет этот вопрос и осудит произошедшее (арест политика.— “Ъ”)»,— рассказал журналистам накануне саммита на условиях анонимности представитель европейских структур. Более подробно ситуацию с задержанием господина Навального обсудят уровнем ниже — министры иностранных дел стран ЕС в понедельник соберутся на встречу в Брюсселе, и этот вопрос уже внесен в их повестку.

К этой встрече депутаты фактически приготовили целый список предложений, которые способны, в случае их реализации, существенно осложнить и без того напряженные отношения между РФ и странами ЕС. Авторы резолюции убеждены, что защищают они при этом не столько господина Навального: в тексте говорится, что его арест — часть «системных усилий по тому, чтобы заставить замолчать и исчезнуть его самого, политическую оппозицию и голоса диссидентов в стране, в частности, в преддверии предстоящих осенью 2021 года парламентских выборов».

В этих условиях депутаты призвали глав МИДов стран ЕС

«чувствительно усилить ограничительные меры Евросоюза в отношении России, в том числе ввести санкции против физических и юридических лиц, причастных к принятию решения о задержании и заключении под стражу Алексея Навального»,

рассмотреть возможность ввести санкции против тех, кто в целом причастен к «атакам на Алексея Навального»,

а также ввести персональные санкции против «связанных с режимом олигархов и людей из близкого круга президента Путина, а также медиа-пропагандистов, у которых есть имущество в Евросоюзе и которые пользуются свободой въезда в ЕС».

Повторяется в документе и сделанное ранее предложение пересмотреть в целом принципы взаимоотношений РФ—ЕС. Обращаются депутаты и к российской стороне, призывая власти освободить Алексея Навального, а правительство и Госдуму РФ — пересмотреть законодательство о выборах, а также заодно об иностранных агентах и нежелательных организациях.

Впрочем, одно из наиболее радикальных требований — «немедленно остановить завершение строительства "Северного потока-2"» ЕС вряд ли сможет выполнить.

Это предложение звучит не впервые: оно содержалось и в сентябрьской резолюции Европарламента, и не раз было высказано с его трибуны. Однако во вторник, в ходе дискуссии, которая предшествовала принятию резолюции, приглашенный в Европарламент глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель объяснил: «Речь идет о проекте, задуманном консорциумом частных предприятий. Еврокомиссия не раз указывала, что этот газопровод не диверсифицирует энергетическое снабжение союза, тогда как это одна из целей ЕС, которой он добивается в рамках энергетической политики. Однако речь идет о частном проекте, и мы не можем помешать этим предприятиям завершить его, если германское правительство дает на него свое согласие». «Но если эти предприятия завершат строительство газопровода, они должны знать, что будут обязаны управлять им в соответствии с законодательством Европейского союза. Это все, что мы можем сделать. Во всяком случае, на уровне ЕС»,— отметил господин Боррель.

Галина Дудина