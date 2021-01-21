В Ростове сторонники Навального объявили митинг в его поддержку

Активисты штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону объявили митинг. Об этом сообщается в официальной группе штаба в социальной сети «ВКонтакте».

Митинг запланирован на 23 января возле здания Донской государственной публичной библиотеки. Сторонники Алексея Навального требуют освобождения оппозиционера из СИЗО «Матросская тишина». О намерении пойти на митинг в группе в «ВКонтакте» сообщили 2,3 тыс. человек, в Facebook — 79 человек. Как сообщила изданию DonNews координатор ростовского штаба Ксения Середкина, уведомление о проведении митинга в администрацию она не подавала и не будет.

Как ранее писал “Ъ”, Алексей Навальный был задержан 17 января по прибытии в Россию. ФСИН сообщала, что задержание связано с иском о замене ранее назначенного политику условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». На следующий день суд, заседание которого прошло в отделении полиции, арестовал господина Навального на 30 суток. Глава сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков объявил, что в ответ на арест политика штабы начинают подготовку к митингам по всей России.

Наталья Шинкарева