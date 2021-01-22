Минпросвещения и детский омбудсмен призвали уберечь детей от протестов 23 января

Министерство просвещения России сообщило о распространяемых в интернете призывах к детям выйти на «прогулку» 23 января и обратилось к родителям с просьбой оградить их от этой опасности. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова также предостерегает от участия детей в протестах. Напомним, в субботу сторонники российского оппозиционера Алексея Навального намерены провести по всей стране акции в его поддержку.

«В последние дни в массовом порядке на различных ресурсах стали появляться призывы к детям выйти на так называемую "прогулку" 23 января. Все мы знаем, что такое детское любопытство, безобидная шалость, позерство, но руками нечистоплотных взрослых все это может втянуть ребенка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией»,— предупреждает ведомство на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Будьте максимально бдительными, интересуйтесь планами своих детей и оградите их от опасности подобных "прогулок". Проведите этот день вместе!» — призвало Минпросвещения.

«Дети используются в качестве живого щита, за которым кто-то планирует прятаться. А в случае беды: "Не виноватая я... Он сам..." Никто из организаторов не несет ответственности, если с ребенком что-то случится»,— написала госпожа Кузнецова в Facebook. По ее словам, обеспокоенные родители присылают ей скриншоты распространяемых призывов к детям участвовать в протестах. «Правоохранительные органы, Роскомнадзор уже занимаются этим вопросом»,— написала она.

Ранее Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за привлечение подростков на митинги. МВД предупредило об ответственности за призывы к протестам 23 января. Генпрокуратура потребовала блокировать сайты с такими призывами.

Напомним, господина Навального задержали в аэропорту Шереметьево после того, как он вернулся из Германии. Федеральная служба исполнения наказаний просит суд заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Суд назначен на 2 февраля. Многие лидеры западных стран призвали власти России освободить Алексея Навального.

Подробнее — в материале “Ъ” «Алексея Навального пустили вне очереди».