В Уфе начались задержания активистов и волонтеров штаба Навального

Полиция задержала юриста уфимского штаба Алексея Навального Федора Телина и волонтера Ольгу Комлеву. Их доставили в отдел полиции №9. Во время задержания госпожа Комлева вела прямую трансляцию в Facebook. На ней слышно, как сотрудник полиции сообщает о том, что в отделение «поступило заявление и были собраны материалы проверки», по которым волонтер должна дать объяснение. Вчера полиция приезжала к волонтерам штаба Виктору Прядильщикову и Александре Масловой — их предупреждали о «недопустимости участия в несогласованном мероприятии».

Кроме того, в четверг, 21 января, полиция задержала экоактивиста Ильгама Янбердина, который летом участвовал в протестах на горе Куштау. Его также доставили в ОП №9. Информацию о задержаниях в МВД Башкирии не комментируют.

Тем временем сегодня в соцсетях появились сообщения о том, что в школах и некоторых детских садах Уфы в субботу пройдут дни здоровья, спортивные соревнования, классные часы или дополнительные уроки. Аналогичные сообщения получают родители в Стерлитамаке.

В пресс-службе мэрии Уфы сообщили, что в субботу, 23 января, «в общеобразовательных организациях Уфы проходят тематические мероприятия по профориентации и здоровьесбережению». Согласно планам воспитательной работы «по формированию у учащихся навыков ведения здорового образа жизни», отметили в администрации, для учеников первых-шестых классов пройдут дни здоровья, спортивные семейные эстафеты, соревнования по различным видам спорта, классные часы на тему здоровья. Для школьников с седьмого по девятый классы — профориентационное мероприятие в онлайн-формате «Урок профмастерства», а для старшеклассников (10–11-й классы) пройдет профориентационная суббота в очном режиме, добавили в мэрии.

Ранее сегодня, 22 января, по обвинению в несанкционированной организации публичного мероприятия была арестована координатор штаба Алексея Навального во Владивостоке Екатерина Ведерникова. На 23 января во Владивостоке на центральной площади города запланирована акция в поддержку Алексея Навального, о намерении принять участие в которой сообщили около 1,4 тыс. человек.

21 января были задержаны пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Георгий Албуров и юрист фонда Любовь Соболь. Сам Алексей Навальный находится под арестом за неоднократные нарушения условного срока по делу о хищениях в «Ив Роше». МВД РФ предупредило об ответственности за призывы выйти на несанкционированные акции в поддержку господина Навального.

Ранее Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за привлечение подростков на митинги. МВД предупредило об ответственности за призывы к протестам 23 января. Генпрокуратура потребовала блокировать сайты с такими призывами. Минпросвещения и детский омбудсмен призвали уберечь детей от протестов 23 января.

Напомним, господина Навального задержали в аэропорту Шереметьево после того, как он вернулся из Германии. Федеральная служба исполнения наказаний просит суд заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Суд назначен на 2 февраля. Многие лидеры западных стран призвали власти России освободить Алексея Навального.

Подробнее — в материале “Ъ” «Алексея Навального пустили вне очереди».

Елена Чиркова, Уфа