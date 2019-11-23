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Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ   |  купить фото

Мужчин оберегают от женщин, а водителей — от лишних расходов

Прошедшая неделя в цифрах, цитатах и фактах

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Цитаты недели


«Даже если предположить, что большинство лиц, подвергающихся насилию в семье в России, на самом деле являются женщинами (хотя никаких доказательств этого утверждения не существует), логично предположить, что жертвы мужского пола больше страдают от дискриминации в таких случаях. Они находятся в меньшинстве» (официальный ответ Министерства юстиции Европейскому суду по правам человека, где рассматриваются дела четырех россиянок о домашнем насилии).

«Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда, МРОТ,— 11 280 руб., такую зарплату получают 3 млн 200 тыс. человек… 5 тыс. если нужно отдать за эту справку — ползарплаты надо человеку отдать?» (президент России Владимир Путин, комментируя новые правила получения медсправок для водителей, которые должны были вступить в силу 22 ноября).

«Диктатор в отчаянии. Это дает нам потрясающее окно возможностей» (старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA), руководитель программы по России Брайан Уитмор о президенте Белоруссии Александре Лукашенко).

Цифры недели


На 30% вырос с начала года общий объем вложений в российскую недвижимость.

В 44 из 85 регионов России местное законодательство о митингах противоречит федеральному.

До 129 млрд руб. предлагает направить «Ростелеком» на российские дата-центры.

Около 700 тыс. штрафов ГИБДД в год пытаются обжаловать россияне.

Инициативы недели


Проект автодорожного моста через реку Лену в районе Якутска получил поддержку Владимира Путина. Его суммарная стоимость с НДС оценивается в 82,9 млрд руб.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков пожаловался в администрацию президента на дорожные камеры «Стрит Фалькон».

В России может появиться единый измеритель аудитории интернет-ресурсов.

Россияне смогут покупать так называемые красивые автономера через портал госуслуг, заплатив повышенную пошлину.

С 1 января 2020 года штрафы будут распределяться в бюджет, на уровне которого выявлено нарушение.

ОАО РЖД предлагает отказаться от дальнейшей приватизации пригородных пассажирских компаний. Также было принято решение о переходе компании с 2026 года на новые тарифы.

Ввоз в Россию детских молочных смесей могут ограничить.

По букве закона


Гособвинение запросило пожизненные сроки для четырех обвиняемых по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.

Адвокаты сестер Хачатурян потребовали от Генпрокуратуры, ФСБ и Следственного комитета России проверить связь их убитого отца с сотрудниками прокуратуры.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту России Владимиру Путину, но суд его не принял.

Госдума приняла поправки к закону «О СМИ», согласно которым иностранными агентами могут быть признаны физлица, сотрудничающие со СМИ-иноагентами и получающие иностранное финансирование.

В структурах ПАО «Т Плюс» прошли обыски после падения машины в яму с кипятком в Пензе, в результате чего погибли два человека.

Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовные дела о хищениях на сумму 250 млн руб. при строительстве объектов космодрома Восточный.

Госдума приняла закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры.

Сделки недели


Сбербанк купит долю в Mail.ru Group, также обе компании уже подписали соглашение о создании совместного предприятия.

Шведская инвестиционная компания Eastnine, основной владелец Melon Fashion Group (бренды Befree, Love Republic, Zarina и Sela), выставила на продажу контрольную долю в бизнесе.

Датская обувная компания ECCO хочет сама заниматься продажами в России.

«Газпром» готов продлить действующий контракт с Украиной или заключить новый договор на один год, но только при условии обнуления всех судебных требований.

Аптечная сеть «Самсон-Фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу кредитования на лекарства непосредственно в аптеках.

«Силовые машины», Объединенная двигателестроительная корпорация «Ростеха», Siemens с «Газпром энергохолдингом», а также «Интер РАО» c GE собираются уже через два-три года представить готовые образцы турбин.

Неоднозначные достижения


На российском рынке появились организованные туры в Сирию. Арабскую республику в этом году уже посетили 50 человек, стоимость самой дешевой путевки превышает 100 тыс. руб.

Отставки и назначения


Жозе Моуринью назначен главным тренером лондонского футбольного клуба «Тоттенхем».

Первым заместителем гендиректора ОАО РЖД назначен Сергей Павлов, который будет курировать международные проекты холдинга.

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