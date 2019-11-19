Датчане собирают обувь

Сложности на российском рынке крупного производителя обуви датской ECCO вынудили компанию начать работать в стране самостоятельно. Для этого ей придется выкупить бизнес эксклюзивного дистрибутора «ЭККО-Рос» у российских предпринимателей, его стоимость оценивается в 5 млрд руб. После сделки ECCO может начать реконструкцию магазинов и открытие новых точек, считают эксперты.

ECCO Sko A/S обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с ходатайством о приобретении 100% ООО «ЭККО-Рос» и прав, позволяющих определять условия деятельности ООО «ЭККО-Петербург», сообщило ведомство 18 ноября. «ЭККО-Рос» — эксклюзивный дистрибутор обуви ECCO в России. Согласно ЕГРЮЛ, компания на паритетных началах принадлежит Андрею Севагину и гендиректору Ивану Штопелю. Они же в равных долях владеют «ЭККО-Петербург».

По собственным данным, «ЭККО-Рос» управляет почти 230 магазинами в России, точками в Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Узбекистане, Армении и Азербайджане. В годовом отчете ГК «Обувь России» (управляет магазинами Westfalika, «Пешеход», Emilia Estra и Lisette) ECCO называется крупнейшей обувной сетью в РФ в верхнем ценовом сегменте. В 2018 году выручка «ЭККО-Рос» выросла на 5,24%, до 12,5 млрд руб., чистая прибыль упала на 71,46%, до 153,33 млн руб. (данные «СПАРК-Интерфакс»).

ECCO Sko A/S — головная структура датской ECCO Group, следует из данных на сайте компании. Компания принадлежит семье основателя Карла Тусби. Как сказано в ее годовом отчете, на конец 2018 года ECCO управляла 2,25 тыс. магазинов в 99 странах. Выручка за этот период — €1,3 млрд (91,68 млрд руб. по курсу ЦБ на вторник), прибыль — €135,88 млн (9,58 млрд руб.).

Исходя из этих данных долю России в продажах ECCO можно оценить почти в 14%.

В ECCO и «ЭККО-Рос» “Ъ” не ответили.

По словам главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, ECCO с 2017 года испытывает сложности с продажами и эффективностью бизнеса в России и только в 2019 году сможет вернуть оборот на уровень 2016 года. Тогда «ЭККО-Рос» получила 13,03 млрд руб. выручки, годом позже показатель сократился на 8,8%, до 11,87 млрд руб. При этом господин Бурмистров не исключает, что в 2019 году компания может получить убыток.

По данным Fashion Consulting Group, из-за ослабления рубля продажи обуви в 2018 году остались на уровне 2017 года — около 680 млрд руб.

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская поясняет, что международные компании могут использовать партнеров для выхода на новые рынки, так как у тех есть необходимые связи с девелоперами, таможней, знание конъюнктуры и пр. Но, указывает она, когда рынок, развиваемый партнером, становится интересным и стратегически важным для собственного развития, головной бренд может изменить стратегию. Как отмечает госпожа Рождественская, из-за неподходящего партнера компания рискует совсем потерять местный рынок, а повторный выход в страну в таком случае будет сложным.

Как полагает Михаил Бурмистров, для усиления позиций на рынке ECCO необходимы реконструкция действующих магазинов и активизация программы открытия новых объектов. «Видимо, владельцы российского дистрибутора к таким инвестициям оказались не готовы»,— отмечает эксперт. Стоимость всего бизнеса «ЭККО-Рос» господин Бурмистров оценивает не менее чем в 5 млрд руб. По его подсчетам, в обновление одного магазина ECCO потребуется вложить около 3–4 млн руб., потенциально компания может открыть в РФ еще до 200 новых точек, на что уйдет до 2 млрд руб.

Анатолий Костырев, Никита Щуренков