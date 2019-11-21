Со штрафами ГИБДД пока не все супер

Правительство в авральном режиме пытается ускорить запуск сервиса по электронному обжалованию штрафов ГИБДД на портале госуслуг, который должен был заработать еще 1 августа 2019 года. Технически услуга, которую ждут миллионы водителей, практически готова, но не заработает без поправок к КоАП. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму еще в начале октября, но подготовка отзыва Минкомсвязью затянулась. После угроз вице-премьера Максима Акимова «всех уволить» документ оперативно представили в Белый дом. Но и теперь быстро принять поправки вряд ли удастся. Исправлять «нерасторопность правительства, переходя в пожарный режим работы» депутаты не считают нужным.

Правительство РФ наконец получило из Минкомсвязи проект положительного отзыва на поправки к КоАП, которые вводят в практику электронное обжалование штрафов ГИБДД российскими гражданами. Представитель вице-премьера Максима Акимова Сергей Извольский подтвердил “Ъ”: «Проект отзыва получили, изменения в КоАП будут поддержаны».

Разговоры о необходимости электронного обжалования штрафов ведутся уже давно: ГИБДД выносит более 120 млн постановлений в год, из них около 100 млн — с помощью камер. Граждане, по данным Госавтоинспекции, пытаются обжаловать около 700 тыс. штрафов. Паспортом нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» (утвержден президиумом президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам) закреплена дата внедрения сервиса — 1 августа 2019 года. Ответственные за этот процесс — МВД и Минкомсвязь. Однако новая опция до сих пор недоступна. В августе Минкомсвязь презентовала прототип суперсервиса по электронному обжалованию, рассказав, как будет работать услуга. Однако без внесений изменений в КоАП запуск невозможен. В начале октября зампред комитета Госдумы по госстроительству Рафаэль Марданшин («Единая Россия») внес в Госдуму необходимый пакет поправок с поэтапным их вступлением в силу с 1 января 2020 года, но документ даже не дошел до профильного комитета.

Проблема со срывом сроков обсуждалась накануне, на совещании в правительстве. «Хотелось бы, чтобы какие-то сроки были установлены,— заметил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.— Система эта должна работать, она защищает интересы автовладельцев. Потенциально это очень востребованная услуга». «А что это мы, Михаил Юрьевич, не выполнили данные людям обещания?» — обратился Максим Акимов к начальнику ГИБДД России Михаилу Черникову. «У нас все готово»,— ответил тот и дал понять, что долгое время готовится отзыв на законопроект (этим занималась Минкомсвязь): из-за этого до конца года сервис не запустят. Представителей министерства на заседании не оказалось. «Либо я направляю отзыв на подпись своему коллеге Константину Чуйченко (глава аппарата правительства, визирующий отзывы на законопроекты.— “Ъ”), либо уволю к черту всех людей, занимавшихся этим вопросом, и всех, кого вычислю в этой цепочке»,— пригрозил Максим Акимов.

Отметим, что текст отзыва за подписью врио главы Минкомсвязи Евгения Кислякова в правительство поступил в тот же день, он согласован МВД и Минюстом. В документе сказано (“Ъ” ознакомился с ним), что для запуска сервиса по обжалованию дополнительных бюджетных средств не требуется, но с учетом «степени технической готовности» сроки вступления в силу поправок нужно отложить.

Но даже такой поворот, как выяснил “Ъ”, не сможет обеспечить принятие законопроекта в самое ближайшее время. Так, если отзыв правительства на законопроект поступит в Госдуму в ближайшие дни, рассмотреть его на комитете по госстроительству можно будет не ранее 4 декабря (следующая неделя у депутатов — региональная), пояснил “Ъ” Рафаэль Марданшин. После принятия поправок в первом чтении на доработку ко второму уходит месяц — таков регламент работы Госдумы. Этот срок может быть сокращен до двух недель, если, к примеру, поступит обращение правительства рассмотреть законопроект в приоритетном порядке, предположил господин Марданшин. «Но под Новый год скапливается очень много таких законопроектов, правительственных, требующих срочного принятия. Будет большая конкуренция,— поясняет депутат.— Здесь зависит от того, как расставят приоритеты в правительстве».

«Я вообще не понимаю, почему мы должны переходить в пожарный режим работы, исправляя результаты нерасторопности правительства,— заявил “Ъ” первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.— Сроки обозначены нацпроектом еще год назад, но фактическое исполнение оказалось очень слабым. Пусть вносят нормальный законопроект от правительства, как и должно быть, будем с ним работать. Все это с высокой долей вероятности уйдет уже на следующий год». Даже если будет «политическая воля» и поправки Рафаэля Марданшина оперативно примут, это не позволит быстро запустить сам сервис, уверен господин Лысаков: нужно еще принять большое количество подзаконных актов, протоколы обмена информацией и протестировать все технические моменты. «Чиновники, конечно, могут рапортовать о технической готовности, но я в это не верю,— говорит депутат.— Изменения в КоАП должны приниматься с отсрочкой вступления в силу минимум в год».

Иван Буранов