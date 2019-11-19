Туристы бронируют фронт

Спустя восемь лет с начала политического кризиса в Сирии начал восстанавливаться туристический поток: сразу два российских туроператора запустили продажу организованных туров в страну. Пока им удалось свозить в Сирию 50 человек при стоимости тура свыше 100 тыс. руб., а потенциальная аудитория путешественников может расшириться до десятков тысяч туристов.

О том, что на российском рынке появились организованные туры в Сирию, “Ъ” рассказал представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов. По его словам, объем продаж пока небольшой: агентам удалось реализовать только несколько путевок туроператора «Килиманджаро». В этой компании пояснили “Ъ”, что туристы прилетают в Бейрут, оттуда добираются до Сирии автотранспортом. В программу восьмидневного тура входит посещение Дамаска, Алеппо, Хамы, Крак-де-Шевалье, Хомса, Пальмиры и Маалюли. Туроператор «Миракл», который также организует поездки в Сирию, добавил к этому маршруту город Сайедная.

Там говорят, что туры в Сирию были и раньше, а в этом году реализация восстановилась после перерыва. Решение было принято после переговоров с принимающей стороной, добавили в «Миракле».

Политическая обстановка в Сирии нестабильна с начала протестов в 2011 году. К сентябрю 2015 года, когда Россия официально начала военную операцию в Сирии, значительная территория страны была оккупирована силами запрещенного в РФ «Исламского государства». Сейчас большая часть Сирии находится под контролем правительства. Вооруженные формирования продолжают удерживать основную часть провинции Идлиб на севере страны. Эту территорию российские путешественники сейчас не посещают, пояснили “Ъ” в турфирмах.

На сайте консульского департамента МИДа есть рекомендации российским гражданам не посещать Сирию с любыми целями, степень террористической угрозы определена как высшая. “Ъ” направил запрос в МИД.

Как сказано на сайте МИДа, безвизовый режим с Сирией для владельцев общегражданских паспортов РФ сейчас не действует. В «Миракле» и «Килиманджаро» поясняют, что все их клиенты получали сирийские визы на границе при оплате сбора в $35 (2,23 тыс. руб.) на человека. Эксперт по Ближнему Востоку Георгий Леонтьев объясняет, что фактически попасть в страну сейчас можно только через туроператора. «Существуют три или четыре сирийские компании, которые получают специальные разрешения в компетентных органах страны, самостоятельных туристов при попытке въезда в страну разворачивают»,— говорит он. Оформление разрешения, по словам господина Леонтьева, занимает 21 день для поездки с посещением Пальмиры и семь дней без. Еще одной сложностью эксперт называет процедуру оплаты услуг принимающей стороны в Сирии из-за действующего моратория на денежные переводы. По его словам, трансакции проходят через счета в других странах или заменяются на наличный расчет.

Пока в «Миракле» называют существующий спрос на поездки в Сирию небольшим. В «Килиманджаро» предполагают, что в этом году страну суммарно посетили около 50 организованных туристов из России. В дальнейшем туроператор рассчитывает отправлять две группы в год. Оживление на туристическом рынке Сирии отмечает и официальная статистика. По оценкам погранслужбы ФСБ, за первые три квартала 2019 года страну посетили 334 путешественника из РФ, что в три раза больше, чем годом ранее. Господин Леонтьев при этом оценивает потенциальную туристическую аудиторию Сирии в десятки тысяч человек — это, например, «коллекционеры» стран и блогеры. При этом он уверен, что для обычных туристов страна станет интересна только через два-три года. Но сдерживающим фактором может оказаться цена. В «Килиманджаро» тур на восемь дней в Сирию предлагают за $1,95 тыс. (125 тыс. руб.) без учета стоимости перелета до Бейрута; в «Миракле» — за 107,5 тыс. руб. вместе с билетами.

Туры по небанальным направлениям, как правило, организуют небольшие операторы. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин поясняет, что крупным игрокам этот рынок неинтересен из-за низкого потока: «Сначала на направлении должны появиться люди, а потом выйти туроператор». Серьезной проблемой для крупных компаний топ-менеджер называет и высокие репутационные риски: любое происшествие с туристом из-за небезопасной обстановки в стране фактически может означать крах бизнеса.

Александра Мерцалова, Елена Черненко