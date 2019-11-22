Минздраву выдали справку свыше

Глава Минздрава Вероника Скворцова отреагировала на критику Владимира Путина, отложив вступление в силу новых правил получения медсправок для водителей. Введение теста на алкоголизм и наркотики, ожидалось, приведет к десятикратному повышению стоимости справки. В Минздраве пообещали провести «дополнительный анализ» и добиться «адекватного ценообразования». От новых медтестов ведомство не отказалось: они все же станут обязательными с 1 июля 2020 года. Случившуюся 21 ноября отставку директора Центра наркологии им. Сербского Татьяны Клименко также связывают с этими событиями.

Про новые правила медицинского освидетельствования и выдачи медсправок (редакция приказа Минздрава №344н) “Ъ” сообщил еще 11 октября. Справки, напомним, требуются гражданам, претендующим на получение водительских прав (около 1,3 млн человек в год), а также тем, кто меняет удостоверения в связи с окончанием срока его действия (еще около 5 млн человек в год). Приказ вводит новые обязательные тесты, ужесточающие контроль за здоровьем водителей: ГИБДД за последние три года выявила 77,1 тыс. случаев наличия у автомобилистов медицинских противопоказаний (в том числе по линии наркологии).

Речь идет о тесте на наркотики (с помощью полосок-индикаторов в моче определяется содержание 11 видов запрещенных веществ) и хронический алкоголизм (в крови проверяется наличие карбогидрат-дефицитного трансферрина — CDT-маркера). При обнаружении наркотиков или маркера в определенной концентрации гражданина направляют на углубленное обследование в наркологический диспансер.

Нововведения должны были увеличить стоимость обследования на порядок:

в Приморском крае — с 500 до 5 тыс. руб.,

в Симферополе — с 300 до 4 тыс. руб.,

в Мордовии — с 300 до 3 тыс. руб.,

в Москве — с 800 до 3,6 тыс. руб.,

в Ижевске — с 230 до 6 тыс. руб.,

в Ярославской области — с 350 до 4,8 тыс. руб.

Эксперты и защитники прав автомобилистов при этом предупреждали о дополнительных рисках: из-за того что Минздрав установил слишком низкий порог концентрации CDT-маркера в крови (1,2%), хроническими алкоголиками могут признать даже тех, кто от случая к случаю употребляет небольшие дозы алкоголя. Для прохождения теста нужно полностью отказаться от алкоголя на несколько недель, рассказал «Ъ FM» главный врач клиники «Профессиональная медицина» Эркен Иманбаев. CDT-маркер может проявляться и при «индивидуальных особенностях организма», например, при заболеваниях печени, пояснил врач-нарколог Борис Менделевич.

Новости о подорожании медсправок спровоцировали ажиотажный спрос: люди встали в очереди, чтобы успеть получить заключение до вступления в силу приказа (медсправка действует два года с момента выдачи).

Так, в ярославской областной наркологической больнице люди занимали очередь с ночи. В Казани в очереди в клинику умер 73-летний мужчина. Минздрав Рязанской области сообщил, что продлевает режим работы учреждений «для снижения социальной напряженности», в нижегородском областном наркодиспансере объявили, что работают «до последнего клиента». В Ижевске открыли дополнительный пункт «принятия биоматериала». В ряде регионов выяснилось, что клиникам не хватает оборудования для проведения нового анализа.

Однако в четверг днем, то есть менее чем за 12 часов до вступления в силу приказа, Минздрав сделал неожиданное заявление. «С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей,— сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в Telegram.— Соответствующий приказ уже подписан и направлен на государственную регистрацию. Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах». Требования проходить новые тестирования вступят в силу 1 июля 2020 года, сообщили в медицинском ведомстве. Любопытно, что ведомство обнародовало свое решение за полчаса до того, как на лентах информационных агентств появились заявления Владимира Путина с критикой нового приказа, а опубликованный приказ Минздрава №942н о переносе сроков датирован и вовсе 20 ноября. К вечеру также появились сообщения о том, что Вероника Скворцова уволила директора Центра наркологии им. Сербского Татьяну Клименко, поскольку она «дала положительный отзыв на новую систему медосмотра». «Я сама написала заявление об уходе с завтрашнего дня»,— заявила госпожа Клименко «Интерфаксу», добавив, что «не хотела бы комментировать» причины своего ухода.

Иван Буранов