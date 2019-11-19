Полстраны нарушителей

44 региона России нарушают федеральное законодательство и постановление Конституционного суда РФ (КС) от 1 ноября, заявили юристы правозащитного проекта «Апология протеста». Они направили в органы прокуратуры регионов-нарушителей обращения с требованием проверить местные нормативные акты. Речь, в частности, идет о постановлении КС от 1 ноября, которое запрещает органам местного самоуправления отказывать в согласовании митинга (демонстрации, шествия или массовых пикетов) по причине близости площадки к зданиям, занимаемым органами власти. Каждый регион из списка «Апологии протеста» ранее установил на свое усмотрение ограничения от 50 до 250 м. В четырех из этих 44 регионов приняты к рассмотрению поправки о приведении региональных норм в соответствие с постановлением КС — это Курганская, Вологодская и Магаданская области, а также Дагестан.

По данным правозащитного проекта «Апология протеста», лишь в четырех регионах приняли к рассмотрению поправки к местному законодательству о митингах, не дожидаясь обращения правозащитников в прокуратуру. Однако нормативные акты еще не изменены, поэтому к нарушителям, по словам главы юрслужбы «Апологии протеста» Алексея Глухова, можно причислять 44 региона. На этих территориях местные законы о митингах противоречат вступившему в силу постановлению КС от 1 ноября. Постановление, напомним, запрещает отказывать в согласовании митингов, шествий, демонстраций и пикетов по причине близкого расположения органов власти. Ограничения составляют от 50 до 250 м в зависимости от территории и пожеланий чиновников.

В связи с этим правозащитники направили 44 письма в органы прокуратуры с просьбой добиться приведения «местного законодательства в соответствие с Конституцией».

«К вечеру 18 ноября нам поступили ответы из органов прокуратуры Курганской, Вологодской, Магаданской областей и Республики Дагестан,— рассказал господин Глухов. — В данных регионах внесли законодательную инициативу, не дожидаясь внешней стимуляции, но так, увы, поступят не все. Например, в Татарстане уже заявили, что будут рассматривать этот вопрос в первом квартале 2020 года (Госсовет Татарстана сообщил о намерении пересмотреть региональный закон 12 ноября.— “Ъ”)».

Согласно сообщению «Апологии протеста», запрет на митинги, шествия, демонстрации и собрания около органов государственной и муниципальной власти предусмотрен в Алтайском крае, Амурской, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Вологодской, Волгоградской и Воронежской областях, в Кабардино-Балкарии, Калининградской и Калужской областях, в Камчатском крае, Карачаево-Черкесии, Кемеровской и Костромской областях, Краснодарском крае, Курганской области, Ленинградской области, Магаданской области, ЯНАО, Новгородской области, Новосибирской области, Орловской области, Псковской области, Адыгее, Башкирии, Дагестане, Коми, Северной Осетии, Татарстане, Рязанской области, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Свердловской области, Севастополе, Смоленской области, Тверской области, Томской области, Тульской области, Удмуртии, Ульяновской области, ХМАО и Чувашии.

Член президентского Совета по правам человека Александр Брод считает, что «в сложившейся сегодня ситуации у Генпрокуратуры вряд ли получится "подвесить" решение вопроса».

С ним отчасти согласен юрист фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезак, автор жалоб активисток Марины Седовой и Веры Терешонковой из Республики Коми в КС. Напомним, именно после жалоб госпожи Седовой и госпожи Терешонковой в КС было опубликовано постановление о снятии в регионах запретительных норм согласования митингов. «Обращаться в прокуратуру имеет смысл, когда на конкретной территории есть прецедент,— считает господин Мезак.— Например, в Петропавловске-Камчатском нашему доверителю отказали в проведении митинга из-за рекордного по стране ограничения: 250 м от органов госвласти (этот регион также в списке "Апологии протеста".— “Ъ”). Хотя 44 региона, нарушающие закон,— это существенная цифра, которая увеличивает вероятность, что органы прокуратуры все же проявят принципиальность».

Мария Старикова