Госдума приняла закон об обязательной предустановке российского ПО

Госдума приняла закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры. Он вступит в силу 1 июля 2020 года.

Перечень устройств и программ, подпадающих под закон, определит российское правительство. «Граждане смогут использовать гаджеты без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ»,— отмечено в сообщении нижней палаты. Кроме того, в отзыве сказано, что эта мера будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий.

Документ был разработан группой депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР).

О разногласиях, которые вызывает инициатива о предустановке отечественного ПО, читайте в публикации “Ъ” «Российский софт не вписался в европейские нормы».