Процент как в аптеке

На фоне падения доходов населения и продаж лекарств в фармацевтической рознице сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу pos-кредитования в аптеках. Покупателям предлагается до 300 тыс. руб. на срок до года по ставке 23% годовых. В «Самсон-фарме» ожидают, что кредитование принесет сети до 10% дополнительной выручки в 2020 году. Но большинство дорогостоящих лекарств, на которые мог бы потребоваться кредит, государство выдает бесплатно, а крупные покупки проще совершать по стандартным кредитным картам.

О том, что «Самсон-фарма» на этой неделе начала продавать лекарства в кредит, “Ъ” рассказали в самой аптечной сети. Партнером выступает МТС-банк, который предлагает целевой потребительский кредит на сумму от 3 тыс. до 300 тыс. руб. Ставка — 23% годовых, срок кредитования — от трех месяцев до года, следует из описания продукта. В МТС-банке уточнили “Ъ”, что пока pos-кредитование работает в нескольких аптеках сети. Эффективность проекта в банке обещают оценить в начале 2020 года после завершения пилота.

«Самсон-фарма» основана в 1993 году Самсоном Согояном. Сегодня, по собственным данным, сеть включает в себя 70 точек в Москве. В 2018 году компания получила 6,7 млрд руб. выручки и 497,9 млн руб. чистого убытка (данные Kartoteka.ru). В июле 2018 года владельцем компании стал Александр Ларин. Источники “Ъ” на рынке связывают его с ГК «Эркафарм», которая управляет около 1,2 тыс. аптек под брендами «Доктор Столетов», «Озерки» и др. По данным DSM Group, «Эркафарм» — третий игрок на рынке с долей 4,9% и оборотом 30,2 млрд руб. Гендиректор «Самсон-фармы» Армине Даниелян также занимает должность коммерческого директора «Эркафарма».

Как пояснили “Ъ” в «Самсон-фарме», кредитование рассчитано на пациентов, которым требуется незамедлительное лечение дорогостоящими препаратами.

Под ними в компании подразумевают лекарства по цене от 500 руб. Доля таких препаратов в обороте сети превышает 25%. За 2018 год pos-кредитование в РФ выросло на 20%, а к 1 июля 2019 года портфель pos-кредитов, выданных российскими банками, достиг 258 млрд руб., приводят в «Самсон-фарме» данные аналитиков Frank RG. В «Самсон-фарме» указывают, что это может быть первый подобный проект для фармацевтической розницы. Как отмечает госпожа Даниелян, при целевом кредите вероятность одобрения банком возрастает в несколько раз. За счет проекта с МТС-банком в «Самсон-фарме» рассчитывают на увеличение потока клиентов и рост выручки на 5–10% по итогам 2020 года. В «Эркафарме» сообщили “Ъ”, что планируют запустить кредитование в аптеках «Озерки», где высока доля дорогостоящих лекарств.

Антон Силуанов, первый вице-премьер — глава Минфина, в июне 2019 года, «РИА Новости» Многие люди во многих странах живут только на кредиты

В 2019 году продажи лекарств в аптеках впервые с 2015 упали на 1,5%, до 3,8 млрд упаковок, подсчитывали в DSM Group. Динамику связывают с падением реальных доходов населения и вынужденной экономией. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов считает, что кредит может быть востребован только при покупке лекарств стоимостью не менее 3 тыс. руб. за упаковку, на которые приходится не более 4,5% розничного рынка: большинство дорогостоящих лекарств пациенты получают бесплатно за счет государства. Хотя кредиты в «Самсон-фарме» могут пользоваться спросом у потребителей дорогих косметических брендов или БАДов, отмечает топ-менеджер. В условиях фактической стагнации фармацевтического рынка даже прирост в несколько процентов к общей выручке может быть важен, рассуждает господин Беспалов.

Попытки запустить кредитный продукт специально для фармацевтического рынка уже предпринимались. Так, партнер Eapteka экс-акционеров сети А5 Романа и Антона Буздалиных КБ «Квота-банк» предлагал оформить кредитную карту на нужную сумму для приобретения лекарств, вспоминает коммерческий директор сети «36,6» Евгения Ламина. Кроме этого, продолжает она, есть сервис приобретения лекарств в рассрочку по картам «Совесть» группы Qiwi и «Халва» Совкомбанка. В целом у большинства клиентов аптечных сетей есть стандартные кредитные карты — при необходимости покупки дорогих лекарств проще воспользоваться ими, заключает госпожа Ламина.

Мария Котова