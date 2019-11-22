Суд не принял иск фонда Навального к Путину

Тверской районный суд Москвы не принял иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального к президенту России Владимиру Путину, сообщил директор ФБК Иван Жданов. Накануне господин Навальный объявил, что иск к господину Путину составлен в ответ на возбуждение уголовного дела об отмывании денег в ФБК и административных дел против членов фонда. Организатором преследования ФБК оппозиционер называет президента.

«Позвонили из Тверского районного суда и сообщили, что по иску Навального к Путину отказ в принятии»,— написал в Facebook господин Жданов. По его словам, ФБК намерен обжаловать решение суда, так как «отказ в принятии незаконен».

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В Тверском райсуде подтвердили отказ в принятии административного искового заявления. Пресс-секретарь суда Ольга Бондарева сообщила «РИА Новости», что иск не был принят, так как «его принятие нарушает основные принципы разделения властей на территории Российской Федерации».

Напомним, в исковом заявлении ФБК просил суд признать незаконным бездействие президента после возбужденных уголовных и административных дел в отношении организации и ее членов. Истцы (ФБК и 14 его членов) также называют господина Путина организатором преследования. В Кремле заявили, что рано комментировать иск.

Об обысках в штабах ФБК по делу об отмывании денег — в материале “Ъ” «Сторонники Алексея Навального понесли потери в технике».