Сестры Хачатурян убивали под надзором

Как стало известно “Ъ”, одновременно с подписанием протокола об окончании предварительного следствия по громкому уголовному делу об убийстве Михаила Хачатуряна его тремя дочерьми, адвокаты последних направили в Генпрокуратуру, ФСБ и Следственный комитет России (СКР) заявление с требованием проверить его связи с высокопоставленными сотрудниками надзорного ведомства. Защитники настаивают, что девушки были доведены до отчаяния постоянными побоями и насилием со стороны отца. Они подозревают, что Хачатуряну сходили с рук многие его дикие выходки благодаря его знакомым в правоохранительных органах. Однако в рамках расследования «дела сестер Хачатурян» эта версия проверена не была.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, еще в конце прошлой недели Мари Давтян, адвокат одной из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца, направила в СКР, ФСБ и Генпрокуратуру заявление с просьбой провести проверку «в рамках компетенции» каждого из ведомств связей погибшего Михаила Хачатуряна с сотрудниками прокуратуры. Коллега госпожи Давтян Алексей Липцер подтвердил “Ъ” эту информацию, пояснив, что в обращениях речь идет об информации, свидетельствующей если не о дружбе, то хотя бы о хорошем знакомстве Михаила Хачатуряна с прокурорскими работниками. «Со слов девушек мы знаем, что их отец имел "сильные" связи в правоохранительных органах, но подробности нам стали известны лишь после изучения материалов, собранных СКР более чем за год расследования»,— пояснил господин Липцер. Он не стал приводить подробностей, сославшись на данную им подписку о неразглашении тайны следствия, но при этом отметил, что СКР не дал никакой оценки этим сведениям.

«Мы убеждены, что именно наличие связей между Михаилом Хачатуряном и силовиками исключало для сестер возможность обратиться куда-либо за помощью»,— сообщил “Ъ”, в свою очередь, защитник средней из сестер Ангелины Алексей Паршин.

Его коллега Ярослав Пакулин, представляющий интересы признанной невменяемой на момент гибели отца младшей сестры Марии, отметил, что если «сотрудничество» Михаила Хачатуряна с сотрудниками правоохранительных органов подтвердится в ходе проверки, то это может стать еще одним основанием для прекращения уголовного преследования девушек, которые изначально находились в СИЗО, но теперь ожидают развязки дома. «Они находятся в разных квартирах под установленным судом запретом о совершении определенных действий»,— пояснил “Ъ” господин Пакулин, отметив, что сестрам запрещено находиться на улице в определенное время, а также общаться с другими фигурантами дела.

Между тем, как сообщили источники “Ъ”, в своем заявлении силовикам защитники сестер Хачатурян ссылаются сразу на несколько документов.

В частности, речь идет о прошлогоднем допросе одной из девушек, на котором она рассказала историю о задержании ее отца инспектором ДПС. По ее словам, тогда Михаил Хачатурян проехал на своем джипе на красный свет и пересек две сплошные линии, за что и был остановлен. При этом бизнесмен якобы наорал на гаишника, утверждая, что тот остановил его необоснованно. В ответ инспектор составил протокол об административном правонарушении, за которое предпринимателю грозило лишение прав. Далее девушка припомнила, что возмущенный отец созвонился, как он сам сказал, с заместителем генпрокурора, который, в свою очередь, переправил его для «решения вопроса» к «прокурору из СВАО по имени Анри». Девушка особо отметила, что обычно ее крайне резкий и грубый на язык отец, очень часто использовавший матерные выражения, в телефонных разговорах с этими людьми был «вежлив и корректен». И вскоре после этих разговоров Хачатурян-старший гордо сообщил детям, что прокурор округа лично на его глазах порвал протокол о его нарушении ПДД. Девушка также пояснила, что отец не раз встречался с неким прокурором Анри, причем каждый раз возле здания прокуратуры.

Особо, по словам собеседников “Ъ”, адвокаты обратили внимание на осмотр в ходе расследования iPhone Михаила Хачатуряна, где была найдена СМС-переписка с некими Анри Шамединовичем и Сааком Альбертовичем, причем последний часто называется «заместителем генпрокурора». «Такие переговоры действительно зафиксированы как по деловым, так и личным вопросам — поздравлениям, передаче подарков и т. д.»,— подтвердили “Ъ” адвокаты сестер Хачатурян. По их словам, на основании «открытых данных» они сделали вывод, что Саак Альбертович — это не кто иной, как погибший в октябре прошлого года при катастрофе вертолета в Костромской области замгенпрокурора Саак Карапетян, а второй собеседник — действующий прокурор СВАО Анри Ризаев. При этом защитники подчеркнули, что после гибели в июле прошлого года в квартире на Алтуфьевском шоссе Михаила Хачатуряна именно при согласовании с прокурором округа в Останкинском суде Москвы решался вопрос об аресте и отправке в СИЗО дочерей бизнесмена.

Кроме того, представители защиты не исключают, что высокопоставленный сотрудник надзорного ведомства мог оказать влияние и на комиссию по делам несовершеннолетних, куда несколько раз поступали тревожные сигналы о неблагополучной ситуации в семье Хачатурян. «Сотрудницы соцзащиты несколько раз приходили к ним домой, но безуспешно»,— пояснил Алексей Паршин. Он также напомнил, что на Михаила Хачатуряна писала заявление и одна из его соседок. Тогда мужчина якобы взбесился из-за замечания по поводу неправильно припаркованной во дворе машины, размахивал пистолетом и угрожал женщине убийством. Но в возбуждении уголовного дела была отказано на основании того, что участковый просто не смог найти подозреваемого и опросить его.

Адвокат напомнил, что ранее СКР подтвердил факты истязания (ст. 117 УК РФ), насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ) и понуждений к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ) в отношении сестер Хачатурян со стороны отца, но прекратил уголовное дело в связи с его смертью. Зато его коллега Алексей Липцер пояснил, что уже по окончании дела СКР выделил отдельный материал для доследственной проверки в отношении того же Михаила Хачатуряна по поводу причинения девушкам тяжких телесных повреждений (ст. 111 УК РФ) и попытке доведения до самоубийства одной из них в 2016 году (ст. 110 УК РФ). «Мы уверены, что собранные СКР доказательства убедительно свидетельствуют о том, что сестры Хачатурян были доведены до предела и лишь защищали не только свое здоровье и достоинство, но и жизнь, а потому их уголовное преследование должно быть прекращено»,— заявили адвокаты девушек. В Генпрокуратуре “Ъ” сообщили, что заявление получено и оно «будет рассмотрено в установленном законом порядке».

Сергей Сергеев