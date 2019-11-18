По ленинским мостам

Как выяснил “Ъ”, проект автомобильного мостового перехода через Лену в районе Якутска получил поддержку президента. Владимир Путин, по данным источников “Ъ”, поручил правительству представить предложения, отметив, что «ситуация созрела до реализации». По текущей финансовой модели стоимость трехкилометрового моста с 11 км подходов оценивается в 83 млрд руб. с НДС, предусмотрен капитальный грант в 54 млрд руб. и участие частного инвестора. Легковые автомобили смогут ездить по мосту бесплатно, все остальные транспортные средства должны будут платить 1–4 тыс. руб. в зависимости от категории и года реализации проекта. По мнению аналитиков, не в пример мосту на Сахалин эта стройка нужна.

9 ноября Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска. Он наложил на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просит предусмотреть в бюджете средства на проект, резолюцию: «Ситуация созрела до реализации». Там же президент поручил правительству внести предложение, рассказал “Ъ” источник, знакомый с ходом оборота документа. В аппарате правительства комментариев не дали, представитель президента Дмитрий Песков оперативно не ответил на запрос “Ъ”.

В письме от 8 ноября господин Николаев сообщает, что власти республики провели переговоры «с потенциальными инвесторами о реализации проекта Ленского моста в районе Якутска на основе частной концессионной инициативы». Определена трассировка мостового перехода — 3,1 км моста и 10,9 км подходов. По предварительной финансовой модели стоимость строительства составит 63,7 млрд руб., из них лишь 9,5 млрд руб.— расходы инвестора. Основная часть суммы — капитальный грант на 54,2 млрд руб. (47,8 млрд руб.— федеральный бюджет, 6,4 млрд руб.— региональный). С НДС суммарная стоимость проекта — 82,9 млрд руб., расходы по уплате НДС ложатся на инвестора, чьи совокупные инвестиции, таким образом, составят 28,6 млрд руб.

Если грант будет выделен, строительство моста предполагается завершить в 2025 году. Как пишет господин Николаев, ввод моста обеспечит рост круглогодичной транспортной доступности населения с 20,9% в 2018 году до 70% в 2025-м, увеличит ВРП Якутии на 2,5–3%, снизит ежегодные затраты на северный завоз на 4,1 млрд руб. Глава региона просит изыскать в бюджете 2021–2024 годов средства на стройку.

Якутск — единственный из ста крупнейших городов России, не имеющий круглогодичного наземного транспортного сообщения с выходом на федеральную дорожную сеть. Зимой автотранспорт идет по зимнику, летом — на пароме, который ждут по два часа. Стабильное сообщение между Восточной и Западной Якутией отсутствует 152 дня в году.

Концепция моста через Лену существует с 1980-х годов, в 2013 году даже состоялся конкурс на его строительство, но соглашение так и не было заключено. Активную работу над проектом возобновили год назад, когда был подписан меморандум о сотрудничестве между правительством Якутии, АО ВИС и китайской CRCC. В группе ВИС “Ъ” сообщили, что проект до сих пор ей интересен.

В июне о мосте в ходе прямой линии упомянул Владимир Путин. В августе его внесли в проект нацпрограммы развития ДФО, в сентябре Айсен Николаев говорил, что основные федеральные ведомства дали положительное заключение на строительство. Тогда же мост был включен в «лист ожидания» федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста» комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ).

«Мост через Лену — первый проект жизнеобеспечения, который будет реализован с привлечением частного капитала,— сообщил “Ъ” представитель вице-премьера Максима Акимова.— В этом его ключевая сложность: обеспечить баланс интересов жителей региона, создав надежную всесезонную транспортную связь, и интересов частного партнера. Вокруг финансовой модели проекта были многолетние дискуссии. На данный момент правительство Якутии при поддержке федеральных министерств и ведомств настолько качественно проработало проект, что он может быть включен в КПМИ. Мы рассмотрим этот вопрос на ближайшей правкомиссии по транспорту». В Минтрансе “Ъ” сообщили, что поддерживают проект, с регионом ведется работа по структурированию финансовой модели с потенциальными исполнителями.

По текущим расчетам, мост вантовой конструкции будет иметь две полосы движения. Прогнозная интенсивность движения в первые годы эксплуатации составит свыше 1,5 млн автомобилей, в том числе каждый пятый автомобиль — грузовой (около 20% трафика). К 2043 году поток превысит 2 млн машин, причем количество грузовиков практически удвоится. Грузовая база на 2025 год должна составить 5,8 млн тонн, среди предприятий, обеспечивающих загрузку,— Жатайская судоверфь, «Сахатрансгаз», ЯТЭК и другие.

На данный момент предполагается, что проезд по мосту будет бесплатным для легковых автомобилей и платным для всех остальных категорий транспортных средств. Такой подход заложен в финансовую модель, рассказал “Ъ” источник, знакомый с ее содержанием. Плата варьируется в зависимости от категории транспортного средства и растет с годами: от примерно 0,95–1 тыс. руб. за транспортное средство II категории (LCV) в первый год эксплуатации до 4 тыс. руб. за транспортное средство IV категории (фуры) в 2043 году. Общие сборы за проезд до 2044 года ожидаются на уровне порядка 32 млрд руб. Другой источник “Ъ” уточняет, что на стадии эксплуатации не покрытые сборами расходы предполагается дополнительно субсидировать через механизм минимально гарантированной доходности на 42 млрд руб. Эксперт Национальной ассоциации предприятий автомобильного и городского пассажирского транспорта Тарас Коваль полагает, что с учетом длительного отсутствия сообщения между берегами за проезд будут готовы платить. Для сравнения он приводит стоимость проезда через пролив Эресунн между Данией и Швецией, которая для легковой машины составляет €17–18 (1,2–1,3 тыс. руб.), минивэнов и грузовиков — €34–36 (2,4–2,5 тыс. руб.), но можно купить годовой абонемент за €34,40 (2,4 тыс. руб.) для любой категории.

В отличие от моста на Сахалин, экономическая целесообразность которого совершенно неочевидна, в данном случае есть явный социальный и прослеживается экономический эффект, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Это, наверное, последняя из застарелых проблем, которая требует инфраструктурного решения, и если бы не начали строить Крымский мост, мост через Лену был бы построен раньше,— полагает он.— Накопленный, в том числе за счет повышения НДС, бюджетный профицит должен активнее расходоваться на инфраструктурные проекты, однако они не должны быть надуманными». А у проекта моста через Лену есть явная логика и экономическая модель, и присутствие в проекте частного инвестора — дополнительное подтверждение его экономической эффективности, говорит господин Бурмистров.

Наталья Скорлыгина, Ольга Никитина