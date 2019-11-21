Дата-центры подключают к бюджету

Для исполнения планов нацпроекта «Цифровая экономика» в части роста значимости российского рынка хранения и обработки данных на глобальном уровне потребуются серьезные государственные инвестиции. Согласно предложениям «Ростелекома», на это следует направить 42–129 млрд руб., что позволит к 2030 году нарастить объем экспорта до половины внутреннего потребления. Рынок быстро растет и без господдержки, но не успевает справиться с растущим спросом.

«Ростелеком» совместно с экспертами и участниками рынка подготовил проект предложений правительству (есть у “Ъ”) по повышению внутрироссийского и экспортного потенциала услуг по обработке и хранению данных и облачных сервисов. Чтобы обеспечить рост экспорта услуг центров обработки данных (ЦОД) до уровня 50% от объема внутреннего потребления к 2030 году, предлагается обеспечить отрасли государственные субсидии и льготы в размере 42 млрд руб. в инерционном и 129 млрд руб. в базовом сценарии.

В частности, предлагается направить на коммерческий рынок ЦОД часть бюджетов нацпроектов, ввести субсидирование кредитов на строительство дата-центров, возмещение части капитальных затрат и применение пониженных тарифов страховых взносов.

Расходы государства на стимулирование рынка будут окупаться каждый год за счет дополнительных налоговых поступлений даже при льготном режиме налогообложения, уверены авторы доклада.

В «Ростелекоме» подтвердили “Ъ”, что проект доклада будет обсуждаться в Российском союзе промышленников и предпринимателей 26 ноября и «после требуемых доработок до конца года будет представлен в правительство», которое определит источники финансирования. Предложения разрабатываются в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», по которому к 2024 году Россия должна занять 5% мирового рынка услуг по хранению и обработке данных.

Помимо «Ростелекома» ответственным за разработку предложений в рамках нацпроекта выступает Минэкономики. Там не ответили на запрос “Ъ”. В Минкомсвязи отказались от комментариев.

Облачный рынок в России растет и без госсубсидий.

По оценке iKS-Consulting, его среднегодовые темпы роста составляют около 10% по рынку ЦОД и почти 25% по рынку облачных сервисов. На конец 2018 года в России число коммерческих стойко-мест приблизилось к 40 тыс. Ожидается, что в 2019 году общий объем рынка услуг коммерческих ЦОД превысит 57 млрд руб. Доля России на мировом рынке пока составляет всего 0,9% в деньгах и 1,1% в числе коммерческих стойко-мест. При этом доля России в общемировых IT-расходах выше — 1,5%, что может говорить о том, что часть внутреннего спроса на инфраструктуру ЦОД из-за дефицита удовлетворяется за счет зарубежных мощностей, говорится в проекте доклада.

Дефицит обусловлен исторически, поясняет гендиректор 3data Илья Хала. «Москва — самый развитый регион, здесь сосредоточены федеральные органы власти и головные офисы крупных компаний. Но современные цифровые сервисы требуют близости к местам потребления, поэтому есть спрос на развитие региональной цифровой инфраструктуры»,— поясняет он.

Дефицит мощностей ЦОД есть, он связан с быстрым ростом спроса именно на отечественные облачные услуги, подтверждает руководитель практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций КПМГ в России и СНГ Еркожа Акылбек. Предпосылками для этого он называет не только общий процесс цифровизации, но и «внутриполитические события» — «закон Яровой» и попытки ограничения доступа к Telegram, которые привели к блокировкам зарубежных облачных сервисов. Тенденция только усилится в связи с недавним вступлением в силу закона о «суверенном рунете», полагает эксперт. Спрос будет подогревать интерес со стороны иностранных компаний, которые должны выполнять требования российского законодательства, добавляет директор CloudMTS Олег Мотовилов.

Основным источником господдержки станет программа «Цифровая экономика», считает Еркожа Акылбек. По оценке iKS-Consulting, в ее рамках на разработку информационных систем и платформ для госсектора в среднем ежегодно будет направляться около 20 млрд руб. При этом важно, чтобы ЦОД строили минимум три частные компании, каждая из которых не сможет получать более половины всех средств, полагает руководитель сети дата-центров компании «Крок» Павел Колмычек.

Но проблема с экспортом услуг ЦОД все равно останется, так как ее причина — суверенизация интернета во всем мире, считает гендиректор компании «Облакотека» Максим Захаренко. Таким образом, констатирует он, «даже если понастроить мощные ЦОД на территории РФ», из-за требований локализации персональных данных в других странах их востребованность иностранными клиентами будет ограничена.

Юлия Тишина