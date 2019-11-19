Водителям обеспечат численное преимущество

МВД и Минэкономики, как выяснил “Ъ”, наконец договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автономера. Госзнаки с запоминающимся сочетанием символов будут выдавать по утвержденным ставкам госпошлин через портал госуслуг. Регионам позволят для определенных серий использовать повышенный тариф, а также выставлять номера на аукционы. Перепродать машину с «красивым» знаком можно будет при условии повторной уплаты специальной госпошлины.

О достигнутых договоренностях между МВД и Минэкономики “Ъ” рассказал источник, знакомый с ходом переговоров. В Минэкономики ситуацию вчера не комментировали. Государственные регистрационные знаки (ГРЗ) будут поделены на обычные и «красивые» — с совпадающими буквами, цифрами и т. д. (конкретные принципы формирования разработают позже). Получить «красивый» ГРЗ можно будет через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации авто.

Помимо стандартной процедуры (получение номера, сгенерированного системой) будет доступна новая: выбрать номер, заплатив повышенную пошлину (например, 5–10 тыс. руб., размер определит Минэкономики).

В этом случае автовладелец вводит на портале желаемое сочетание, проверяет, не занято ли оно, и подтверждает бронь. В течение суток номер надо выкупить. Также можно будет выбрать номер из массива «красивых» номеров: пошлина будет на порядок выше (может достигать 200–300 тыс. руб., такова цена некоторых ГРЗ на сером рынке), но размер еще не определен. Возможно, что в Налоговом кодексе пропишут базовые ставки для номеров конкретных серий. Подобная схема уже работает в Казахстане, где повышенную пошлину платят за номера с цифрами 001–009.

Предусмотрен другой вариант, когда на конкретную серию номеров распространяется повышающий или понижающий коэффициент: субъекты федерации смогут их вводить региональными законами. Или же ГРЗ, который гражданин хочет купить, может быть выставлен на аукцион. Такую инициативу Минэкономики выдвинуло для создания дополнительных источников пополнения бюджетов. Если гражданин соглашается на участие в торгах, сначала ему выдают обычный номер из «общего» массива, а уже после окончания торгов (они будут длиться примерно месяц) госзнак можно заменить. Правила проведения аукционов утвердят постановлением правительства.

Планируются ограничения для борьбы с теневым рынком.

Так, сегодня номера продают вместе с машинами-донорами: гражданин покупает авто вместе с желаемым ГРЗ, а затем устанавливает знак на свою машину. В сети цена номеров доходит до 1–2 млн руб. По новым правилам при продаже машины вместе с этим ГРЗ новый владелец должен будет еще раз заплатить за «особый» знак повышенную госпошлину. Если он делать этого не захочет, ГРЗ вернется в ГИБДД, а владельцу выдают обычный госзнак. Исключение сделают только для ситуаций, когда машина с «красивым» номером регистрируется на другого человека в связи с получением машины по наследству. Такая схема сделает теневой рынок невыгодным и полностью нелегитимным, в итоге он изживет себя, считает источник “Ъ”, знакомый с разработкой концепции.

Разработать правила проведения аукционов по продаже госзнаков еще в 2010 году распорядился Владимир Путин, работавший тогда премьером. Минэкономики начало готовить проект в 2018 году. Изначально ведомство настаивало исключительно на проведении аукционов, ГИБДД — на использовании фиксированной госпошлины.

На практике работать будет только свободный выбор номеров за повышенную пошлину, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. «Все остальные варианты — слишком сложны и дороги,— считает он.— Предлагаемая схема сделает невозможным процесс получения "красивых" номеров, никто за такие деньги их покупать не будет. В реальности самыми ходовыми являются ГРЗ за 15–20 тыс. руб. Запрет на перепродажу машины с "красивым" номером — странное предложение. Надо оставить такую возможность, по крайней мере, для тех, кто получил ГРЗ до вступления в силу новых правил».

В Дубае автовладельцы платят деньги за номер, который потом переходит навсегда в их собственность, отмечает глава Союза производителей государственных регзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева. Коллекционер автономеров Петр Шляхин настаивает на аукционной схеме: региональные управления ГИБДД сегодня получают партии ГРЗ централизованно из МВД, заранее зная, какая серия скоро попадет в распределительную систему. «Можно объявить тендер на определенные сочетания, а остальные выдавать в обычном порядке»,— считает он. Интерес к конкретным сочетаниям в регионах будет, уверяет господин Шляхин: в свое время в Кемеровской области популярна была серия ТТТ, которую расшифровывали как «транспорт товарища Тулеева». «Администрации регионов, как правило, ездят на машинах с определенными сериями: бизнесмены считают, что если получат такой номер, то будут иметь привилегированный статус на дороге,— говорит Петр Шляхин.— Теневой рынок побороть будет сложно: люди, занимающиеся этим бизнесом, наверняка найдут способы обойти ограничения».

Иван Буранов