После падения машины в яму в Пензе в структурах «Т Плюс» проходят обыски

После падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе на улице Аустрина следственные органы проводят обыски и выемки в помещениях собственника теплосети филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс». Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Напомним, 19 ноября в Пензе произошла коммунальная авария. Прорыв трубы повлек за собой размытие грунта и обрушение асфальтового покрытия. Двигавшаяся по этому участку дороги «Лада Ларгус» провалилась в яму с горячей водой. Находившиеся в машине двое мужчин скончались от асфиксии. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

СКР обращает внимание, что СМИ сообщали о повреждении и прорыве тепломагистрали в результате деформации короба трубы из-за повышенной автотранспортной нагрузки. «Указанная версия не подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств»,— говорится в сообщении СКР.

Марина Ковалева, Саратов